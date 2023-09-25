يترقب العقاريون في المنطقة الغربية والمملكة انطلاق مزاد مخطط «رحاب الصفوة» في مكة المكرمة الذي يعتبر واحدًا من أهم المشاريع العقارية الواعدة المُجاورة للحرم المكي الشريف.

وتتحضر شركة «أدير العقارية» لتنظيم مزاد علني استثنائي غدا (الثلاثاء) 26 سبتمبر 2023، الساعة 4.30 عصرًا في قاعة لوسيل للاحتفالات في حي الصفوة بمكة المكرمة، لبيع المخطط الفريد من نوعه الذي يمتد على مساحة صافية تقدر بـ520,367,70 مترًا مربعًا، ويحتضن 900 قطعة أرض تتنوع في مساحاتها لتناسب مختلف الاحتياجات السكنية والتجارية، ويوفر للمستثمرين فرصًا استثمارية واعدة نظرًا للنمو السريع الذي تشهده المنطقة.

من جانبه أشار سليمان الحربي نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية إلى أن مخطط «رحاب الصفوة» يعتبر فرصة نموذجية للمستثمرين الباحثين عن تحقيق عوائد مجزية، ومكانًا استثنائيًا لتملك الأسر السعودية مسكن أحلامهم. بفضل تمتعه بموقع استراتيجيٍ نادرٍ بجوار الحرم المكي الشريف في حي الصفوة بمنطقة الكعكية في مكة المكرمة، إلى جانب مجموعة نموذجية من المخططات السكنية (المحمدية، بطحاء قريش، الشوقية)، والعديد من المعالم الدينية الهامة ومراكز الخدمات والمرافق العامة، التي منحت المخطط مزايا إضافية، وجعلت منه مكانًا مثاليًا للاستثمار والسكن.

وبيَّن الحربي أن مخطط «رحاب الصفوة» يتمتع ببنية تحتية متينة ومتكاملة، ويتميز بتصميمه الهندسي المتطور وتخطيطه العصري، الذي يتوافق مع المتطلبات الحديثة للتطور العمراني، علاوةً على احتضانه مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق الحيوية، مثل الأسواق التجارية والمدارس والمراكز الصحية والجوامع والحدائق والمتنزهات التي تشكل متنفسًا طبيعيًا للسكان، وتعزز من جودة الحياة في المُخطط، مما جعله مكانًا مُريحًا للعيش والعمل، وخيارًا مغريًا للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالمشاريع العقارية الواعدة التي تُدر أرباحًا كُبرى.

ودعا «الحربي» المستثمرين لاقتناص الفرصة النادرة والفوز بأراضي مخطط «رحاب الصفوة» مع توقعه ارتفاع قيمة العقارات في المنطقة على المدى المتوسط بسبب الطلب الكبير على الأراضي والعقارات في العاصمة المُقدسة التي تتحضر لاستيعاب ما لا يقل عن 30 مليون حاج ومعتمر بحلول العام 2030، تحقيقًا لرؤية المملكة المستقبلية.