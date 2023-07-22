يواصل وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب في مدينة نيويورك الأمريكية عقد جلسات المباحثات مع المسؤولين الدوليين بشأن تعزيز مجالات الدعم المقدمة لليمن في شتى المجالات التنموية.

وبحث اليوم مع المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (يونبس) خورخي دا سيلفا المشاريع والتدخلات التي يتم تنفيذها حالياً في اليمن في مجال تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية، ومشاريع النقل والطرق الريفية، والمياه والصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، والكهرباء بالطاقة الشمسية.

واكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني ضرورة تعبئة الموارد المشتركة بين الحكومة ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لزيادة التمويلات للمشاريع الحالية سواء عبر البنك الدولي أو غيره.

ومن جانبه، أبدى المدير التنفيذي لليونبس تجاوباً كبيراً لدعم اليمن في مجال الخدمات الأساسية باعتبارها شريانا إستراتيجيا للتعافي الاقتصادي.