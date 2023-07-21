التقي وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع بن يمين اليوم في العاصمة المؤقتة عدن السفير الأمريكي في اليمن ستيفن فاجن.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون والدعم الأمريكي المقدم لليمن. واستعرض وزير الكهرباء والطاقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها اليمن والتي زادت حدتها مع توقف تصدير النفط نتيجة الاعتداءات الحوثية على موانئ التصدير، وهو الأمر الذي انعكس أيضاً على قطاع الكهرباء والصعوبة في توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء، متطرقا لحجم المعاناة والتحديات التي تواجهها وزارة الكهرباء والطاقة والتي ألقت أيضا بتداعياتها على مجمل الأوضاع في البلاد لارتباط الكهرباء بمختلف الخدمات ومناحي الحياة. مقدما صورة كاملة عن أوضاع الكهرباء والتحديات التي تواجه وزارته في توفير الوقود لمحطات التوليد في العاصمة المؤقتة عدن التي تعاني من حالة إطفاء شبة تام وحالة المعاناة التي يعيشها المواطنون في العاصمة المؤقتة عدن نتيجة تزايد ساعات الإطفاء إلى مستوى كبير جدا مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فصل الصيف. مبينا الأسباب التي أوصلت خدمة الكهرباء إلى هذا المستوى المخيف من التدهور نتيجة عدم توفر الوقود لمحطات التوليد وجملة من الأسباب الأخرى والتي يعد أبرزها غياب المشاريع الإستراتيجية في مجالات الطاقة والاعتماد على محطات قديمة انتهى عمرها الافتراضي تعمل بمادة الديزل المتسم بالتكلفة العالية جدا، وهو الأمر الذي يتطلب الاتجاه نحو إنشاء محطات توليد تعمل بتكلفة أقل تواكب الطلب المتنامي على الطاقة وتنهي حالة العجز الشديد التي تمر به العاصمة المؤقتة عدن، موضحا أن وزارة الكهرباء والطاقة تعمل من نقطة الصفر نتيجة تراكم المشكلات وغياب التخطيط الإستراتيجي والعشوائية في اتخاذ القرارات خلال السنوات الماضية. لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة تمتلك خطة واضحة ودقيقة للنهوض بقطاع الكهرباء في غضون السنوات القليلة القادمة معربا عن أمله في تحظى مشاريع الطاقة بالدعم الأمريكي لما تمثله من أهمية كبيرة باعتبار الكهرباء هي أساس التعافي والتنمية المنشود.

من جانبه أكد السفير الأمريكي في اليمن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة تقديم الدعم لليمن والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار ومواصلة تقديم الدعم التنموي والاقتصادي.