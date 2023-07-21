ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) رولا دشتي تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات والدعم الفني والاستشاري والتطوير المؤسسي والإحصائي ومجالات الدعم في اليمن.

وخلال اللقاء أشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي بدور اللجنة الأممية في مجالات دعم بناء القدرات المؤسسية الحكومية، وإعداد رؤية وطنية اقتصادية واجتماعية ومؤسسية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تجربة (الإسكوا) في إعداد تقرير أهداف التنمية المستدامة، وتمكين الحكومة من الاطلاع على تجارب رائدة في إعادة الإعمار وبناء القدرات المؤسسية.

من جانبها عبرت المسؤولة الأممية عن استعداد (الإسكوا) لتوسيع مجالات التعاون والدعم لليمن في مختلف المجالات، بما فيها إعادة الإعمار وبناء رأس المال البشري، وتدريب 5 آلاف شاب وشابة لتطوير قدراتهم للانخراط في سوق العمل.