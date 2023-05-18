في أحدث الفعاليات التي تشهدها مدينة جدة، تم اختيار المركز الطبي الدولي ليكون الشريك الطبي لـ«سيتي ووك»، وبذلك يحقق المركز الطبي الدولي وجوده للعام الثاني على التوالي في (سيتي ووك).

ويحرص IMC على التواجد الدائم إلى جوار الزوار ليوفر لهم أمان الرعاية الطبية بأرقى مستوياتها ليستمتعوا بأوقاتهم السعيدة بكل اطمئنان في كافة مناسباتهم العامرة بالبهجة والفرح.

ويأتي هذا التواجد للمركز الطبي الدولي تالياً ومتزامناً مع تواجده بفعاليات أخرى، وذلك ضمن خطط IMC للتواجد الدائم بكافة الأنشطة المجتمعية بكافة أشكالها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.

وتتميز الفرق الطبية المشاركة للمركز الطبي الدولي بالتأهيل العالي وسرعة الاستجابة والتحرك والتواجد إلى جوار الحالة التي تحتاج الرعاية خلال وقت يسابق الثواني، وبنفس المعايير المتعارف عليها والمعتمدة لدى المركز.

وقد شهدت فعاليات (سيتي ووك) انتشار الفرق الطبية للمركز الطبي الدولي بجاهزيتها لتقديم الرعاية الصحية العاجلة للزوار بمجرد وصول أي بلاغ، حيث اعتادت تلك الفرق التمركز بعناية داخل مواقع الفعاليات بطريقة تجعلها أقرب للوصول لأي محتاج لخدمة الرعاية، لأجل الحصول على أعلى وأسرع أداء إسعافي.

وقد حرص المركز الطبي الدولي كالعادة على توفير كافة عوامل النجاح لتواجده وتسهيل سرعة الوصول إلى الحالات التي تتطلب المساعدة داخل الفعاليات المزدحمة بالجمهور عن طريق العديد من سيارات الغولف الحديثة التي يمكنها الحركة السريعة داخل الزحام، فضلاً عن سيارات الإسعاف المتمركزة لتأدية دورها في أسرع وقت.

خطة الرعاية الصحية التي ينفذها المركز الطبي الدولي لتأمين الزوار، وكما في كافة مشاركاته الأخرى، تتضمن كذلك توفير خط ساخن للطوارئ بين إدارة الفرق الطبية المكلفة بتأمين الفعاليات وإدارة المركز الطبي الدولي للحصول على الدعم الإضافي اللازم في الوقت المناسب، وذلك وفقاً للمعايير العالمية التي يتمتع بها وبخبرته المميزة في مجال الرعاية الصحية.