أعلنت شركة أمريكان إكسبريس السعودية توقيعها اتفاقية شراكة مع غرفة الرياض تتيح لمشتركي الغرفة من أصحاب الأعمال إمكانية الحصول على عروض حصرية على الرسوم السنوية وغيرها من المكافآت على بطاقة أمريكان إكسبريس® البلاتينية وبطاقة الأعمال.

ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي لشركة أمريكان إكسبريس السعودية فهد بن مبارك القثامي، والأمين العام لغرفة الرياض ناصر بن عثمان أبو حيمد، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في مقر الغرفة بالرياض بحضور مسؤولين من الطرفين.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإستراتيجية لشركة أمريكان إكسبريس السعودية لتوسعة قاعدة عملائها المتميزين، عبر توقيع اتفاقيات مع جهات بارزة بالمملكة. وفي المقابل سيتمتع مشتركو غرفة الرياض بإمكانية الوصول إلى الخدمات المتميزة والعروض الحصرية المُقدمة من شركة أمريكان إكسبريس السعودية.

وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، قال فهد بن مبارك القثامي: "يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع غرفة الرياض التي تتيح لنا تقديم حلول دفع وبطاقات تلبي احتياجات قطاع الأعمال.

ونطمح ضمن هذه الاتفاقية إلى تزويد مشتركي غرفة الرياض بعرض حصري على بطاقاتنا لكي يكتشفوا حلولنا التي تمكّنهم من التحكم الأمثل في النفقات، وتحويل إنفاقهم إلى مكافآت إضافة إلى تنمية الأعمال".

تأتي بطاقة أمريكان إكسبريس® البلاتينية مصحوبةً بباقة من المزايا الرائعة، فعلى سبيل المثال يُتاح للأعضاء الدخول لأكثر من 1,300 صالة أو لاونج مطار في 140 دولة، والحصول على مزايا برامج الولاء بشركات الطيران والفنادق، وخدمات الكونسيرج والسفر البلاتينية، وفرصة ربح 25,000 نقطة من نقاط برنامج Membership Rewards مقابل إنفاق 3,000 دولار أمريكي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إصدار البطاقة.

بدورها توفر بطاقة أمريكان إكسبريس® الائتمانية لأصحاب الأعمال مرونة مالية وحلول دفع متنوعة لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى التأمين المجاني ضد حوادث السفر خلال رحلات العمل، وربح نقاط برنامج Membership Rewards® على جميع المشتريات، بما في ذلك إمكانية التحكّم بحدود الإنفاق.