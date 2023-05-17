ـ إعادة تخيل الهواتف الذكية القابلة للطي مع تصميم خفيف الوزن للغاية، وتصميم متين، وكاميرا من المستوى التالي

أعلنت شركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية عن إطلاق هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي في السوق المحلية. إنه أول هاتف ذكي في العالم فائق الخفة، ورفيع للغاية، بتصميم منحنى رباعي، وقابل للطي بشاشة كبيرة[1]، مما يضع معيارًا جديدًا لمدى خفة الوزن ونحافة وموثوقية الهواتف الذكية القابلة للطي. سيستمتع المستخدمون بالتجربة الغامرة لشاشة كبيرة قابلة للطي وقبضة مريحة بشكل رائع، والتي يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الهواتف الذكية التقليدية.

يبشر إطلاق هاتف HUAWEI Mate X3 بعصر جديد للهواتف الذكيّة القابلة للطي ويوفر تجربة شاشة ممتازة قابلة للطي للمستخدمين مع ابتكارات التكنولوجية الرائدة. سيتوفر هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي في متاجر البيع بالتجزئة المختارة في المملكة العربية السعودية من خلال موقع هواوي الرسمي في 24 من مايو بسعر 7699 ريال سعودي, في حين يتوفر الآن للطلب المسبق مع هدايا بقيمة 3229 ريال سعودي تشمل HUAWEI WATCH Buds وحماية ضد التلف العرضي لمدة 15 شهرًا مع استبدال مرة واحدة, تصليح منزلي صالح لمرةواحدة، و Huawei Mobile Cloud Free 200GB لـ 3 أشهر.

تصميم فائق الخفة والنحافة

يتخطى هاتف HUAWEI Mate X3 حدود الخيال بفضل وزنه الخفيف للغاية الذي يبلغ 239 جرامًا[2] وسمكه المذهل الذي يبلغ 11.08 ملم[3] فقط عند الطي، و5.3 ملم[4] عند فتحه، مما يجعله أرفع وأخف هاتف ذكي قابل للطي بشاشة كبيرة في العالم. يوفر الهيكل الدائري رباعي المنحنيات قبضة مريحة وسلسة لا مثيل لها. يحقق الهاتف انخفاضًا كبيرًا في الوزن من خلال الألومنيوم الفائق الخفة والقوة والألياف الكربونية فائقة الخفة في الصناعة. يتميز هاتف HUAWEI Mate X3 أيضًا بأنحف موصل من النوع C على الإطلاق في الصناعة بتصميم هيكلي متكامل، مما يوفر نحافة ومتانة لا مثيل لها.

زجاج كونلون متين

لراحة البال طوال اليوم، حصل هاتف HUAWEI Mate X3 القابل للطي على أول شهادات خمس نجوم مزدوجة من SGS السويسرية[5] باستخدام زجاج كونلون المتين للشاشة الخارجية وشاشة داخلية قابلة للطي مقاومة للصدمات. الشاشة الخارجية، المزودة بزجاج كونلون فائق الموثوقية، مقاومة للسقوط أكثر بعشر مرات[6]. تتبنى الشاشة الداخلية بنية شاشة مركبة جديدة، تستخدم مواد سائلة غير نيوتونية مقاومة للصدمات لتوفير قوة متغيرة تعتمد على القوة. وهذا يجعل الشاشة الداخلية أكثر مقاومة للصدمات بأربع مرات، مما يضمن حماية دائمة للاستخدام اليومي.

إمكانات التصوير الشاملة: كاميرا بيريسكوب المقربة وتصوير أسرع

يضع هاتف HUAWEI Mate X3 معيارًا جديدًا للتصوير باستخدام تقنية Ultra Vision XMAGE. الهاتف الذكي مزود بكاميرا رئيسية فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا بيريسكوب بدقة 12 ميجابكسل. تدعم عدسة بيريسكوب المقربة التكبير البصري حتى 5x كحد أقصى والتكبير الرقمي 50x. علاوة على ذلك، تأتي الكاميرا الرئيسية وعدسة التقريب في هاتف HUAWEI Mate X3 مع مستشعر RYYB، الذي يأخذ 40% من الضوء أكثر، ويولد صورًا زاهية حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، مزودًا بمحرك النسيج الجديد XD Fusion Pro، فإنه يعيد إنتاج تفاصيل الكائن بدقة بالتعاون مع خوارزمية التعلم بالذكاء الاصطناعي. تبرز خوارزمية صورة جديدة تمامًا ملامح وجه أصلية وتعيد إنتاج تأثيرات مستحضرات التجميل. تحقق خوارزمية تمويه البقعة ضبابية على مستوى DSLR تعمل على تنعيم الخلفية بشكل طبيعي، مما يسمح للموضوع بالتمييز عن محيطه.

ويوفر هاتف HUAWEI Mate X3 أنماط XMAGE، التي تعيد إنتاج الألوان لتقديم صور رائعة. يمكن للمستخدمين استكشاف ثلاثة أنماط XMAGE: Original، Vivid، Bright. تعمل الأنماط الزاهية والمشرقة على تحسين اللقطات وإضفاء نكهة أكثر تميزًا عليها. يُعد أسلوب Vivid مناسبًا لالتقاط المناظر الطبيعية بمجموعة من الألوان، مثل غروب الشمس أو أوراق الخريف، لالتقاط جمال الطبيعة. يمكن للنمط الساطع أن يضيء صورك ويلتقط صورًا أكثر جاذبية للأشخاص أو الطعام.

شاشة كبيرة ومذهلة

تعد تجربة الشاشة الكبيرة الغامرة ميزة مهمة للهواتف ذات الشاشة القابلة للطي. لذلك، قامت هواوي بتجهيز هاتف HUAWEI Mate X3 بتقنية HUAWEI X-TrueTM الجديدة. يتيح ذلك للمستخدمين الاستمتاع بشاشة ملونة مفصلة ودقيقة وتجربة بصرية غامرة وأصيلة.

يأتي هاتف HUAWEI Mate X3 بشاشة خارجية OLED ثلاثية الأبعاد مقاس 6.4 بوصة[7] وشاشة OLED داخلية قابلة للطي مقاس 7.85 بوصة. تدعم كل من الشاشات الداخلية والخارجية دقة عالية للغاية وكثافة بكسل تبلغ 426 نقطة في البوصة. كما أنه أول هاتف ذكي قابل للطي يحصل على شهادتي TÜV Rheinland لدقة الألوان وإسقاط الألوان الدقيق[8]. كما أنها تتميز بشاشة ذكية حساسة للضوء، والتي توفر تجارب مشاهدة متسقة عبر البيئات وتحافظ على عرض واضح حتى في الإضاءة الخافتة.

تقنية HUAWEI SuperCharge لجميع السيناريوهات وعمر بطارية طويل

يحتوي هاتف HUAWEI Mate X3 على بطارية كبيرة مدمجة تبلغ 4800 مللي أمبير في الساعة[9] ويدعم تقنية الشحن السريع HUAWEI SuperCharge بسعة 66 واط[10]، وشحن HUAWEI SuperCharge اللاسلكي بقدرة 50 واط[11]، والشحن اللاسلكي العكسي 7.5 واط، مما يلبي بسهولة احتياجات الاستخدام اليومي. تم تجهيز هاتف HUAWEI Mate X3 أيضًا بنظام تبريد الجرافين المفصلي المتقاطع لزيادة تبديد الحرارة. تساعد طبقة الجرافين عالية التوصيل حراريًا 1800 وات / م كلفن الهاتف على البقاء باردًا، حتى عند التعامل مع المهام الصعبة - وهي مفيدة في سيناريوهات مثل الشحن والألعاب.

تفاعلات أكثر ذكاءً لتجربة سلسة وغامرة

يقدم هاتف HUAWEI Mate X3 تخطيطًا مزدوج الشاشة ونافذة ذكية متعددة النوافذ محسّنة حديثًا، والتي تدعم وضع تقسيم الشاشة العمودي ووضع تقسيم الشاشة الأفقي. بخطوة واحدة، يمكن لهاتف HUAWEI Mate X3 أن يحدد بذكاء ما إذا كان التطبيق أكثر ملاءمة لوضع تقسيم الشاشة الأفقي أو وضع تقسيم الشاشة العمودي. يمكنك أيضًا التبديل بين وضعي تقسيم الشاشة العمودي والوضع الأفقي في خطوة واحدة وحفظ مجموعة تقسيم الشاشة المخصصة بلمسة واحدة فقط. احفظ مجموعات الشاشة المقسمة المستخدمة بشكل متكرر على شاشتك الرئيسية وقم بتشغيل تطبيقين بنقرة واحدة، مما يوفر الوقت والجهد.

IPX8 تصنيف مقاومة الماء

يوفر هاتف HUAWEI Mate X3 مقاومة للماء[12] مصنفة IPX8، مما يضمن حماية موثوقة للمستخدمين في بيئات مختلفة، مثل المشي تحت المطر أو التسكع بجانب المسبح. علاوة على ذلك، يحتوي هاتف HUAWEI Mate X3 على خوارزمية تعمل باللمس محسّنة لتحسين دقة شاشة اللمس الرطبة بشكل كبير. عندما يتفاعل المستخدمون مع هواتفهم باستخدام أيدي مبتلة أو مع قطرات الماء على الشاشة، تعمل كل من الشاشات الداخلية والخارجية معًا لقراءة كل تمريرة والنقر بدقة أكبر.

مفصل متعدد الأبعاد من الجيل الجديد

يعتمد هاتف HUAWEI Mate X3 على مفصل متعدد الأبعاد من الجيل الجديد يتميز بخفة الوزن والمتانة ويتميز بخاصية Flex-Stop مستقرة لتجربة غير عادية. يتيح العمود الدوار مزدوج المسار على شكل جناح حركات دقيقة وسهلة مع كل طية. المفصلة مصنوعة من سبائك الألومنيوم المستخدمة في صناعة الطائرات وهي ليست فقط خفيفة الوزن ورقيقة للغاية، ولكنها أيضًا شديدة التحمل وطويلة الأمد. تم تحسين عملية الطي والطي بالكامل باستخدام نظام محرك بالكاميرا عالي الدقة. تتميز Flex-Stop بثباتها وسلسها، مع سهولة فتحها وطيها، مما يوفر تجربة مجانية وأنيقة وراقية.

أحدث هاتف HUAWEI Mate X3 ثورة في تكنولوجيا الهواتف الذكية القابلة للطي بتصميمه الأنيق الذي يعطي الأولوية للمتانة والكاميرا الرائعة والشاشة الواسعة.