أطلق رئيس شعبة التربية الفنية بمكتب التعليم بجنوب جدة فهد الجالوق المعرض الفني لطلاب مدرسة ابن سينا المتوسطة، وأبدى سعادته بما شاهده، وقال «سررت اليوم وأنا أتجول بين أعمال الطلاب الفنية مستمعاً لثقافات ومعلومات الطلاب التي تدل على وعيهم بأهمية مادة التربية الفنية ومخرجاتها، وقدم شكره لمعلم التربية الفنية ماجد الغامدي على ما بذله من جهد مع أبنائه الطلاب للخروج بهذا العمل الجميل».



فيما أكد مدير المدرسة يوسف السلمي أن المعرض فرصة لتشجيع الطلاب على الرسم وتنمية مواهبهم بتحفيزهم وتشجيعهم ووضع أعمالهم في مكان بارز يسمح لزوار المدرسة من أولياء الأمور والمسؤولين مشاهدتها والاستمتاع بجمالياتها.