أعلنت شركة «أجدان» للتطوير العقاري الرائدة في مشاريع جودة الحياة انطلاق مشروع «دارة» المخصص لتطوير المشاريع السكنية في مناطق المملكة تحت مظلة «سكني»، وبالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان في عدة مناطق تشمل الرياض، ومحافظات كل من صفوى وجدة والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

«دارة» ستقدم مجموعة من الحلول السكنية وفق الرؤية التطويرية التي تنتهجها شركة أجدان في قطاع الإسكان وتقوم على تطوير وحدات وفلل سكنية تحقق لملاكها مفاهيم جودة الحياة، والحياة التي تلبي تطلعات الأسرة السعودية، ضمن أحياء نموذجية مكتملة الخدمات قامت الشركة الوطنية للإسكان بتطويرها، حيث المسطحات الخضراء والحدائق، والمساجد، ومناطق ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، بالإضافة للمرافق الخدمية التعليمية والتجارية والصحية.

يذكر أن الفلل تم تصميمها لتتناسب مع البيئة المحيطة وتكون امتدادا للهوية المعمارية لكل منطقة ضمن توزيع معماري حديث يحقق للمالك أقصى فائدة من المساحات.

وستقدم دارة عدة نماذج من الفلل السكنية تبدأ مساحة الأرض لكل فيلا بين 250 و300 متر مربع، فيما تراوح متوسط مسطحات البناء بين 337 و365 مترا مربعا ليتناسب مع متطلبات الأسرة السعودية.

من جهة أخرى، تعد شركة أجدان رائدة في تطوير مشاريع جودة الحياة، وخلق وجهات تميزت في إبداعاتها التصميمية، وجمعها بين المكونات، السكنية والتجارية والضيافة والترفيه، من أهمها واجهة أجدان البحرية، التي تجميع بين أجدان رايز السكني الفاخر، وأجدان ووك وسينما أجدان ووك وفندق فيرمونت أجدان الخبر، بالإضافة لمشاريع نوعية جديدة مثل «إنفينيتي» الوجهة متعددة الاستخدام بالخبر، و«باي فرونت» كأول شاطئ معياري، ومشاريع تستهدف الفلل السكنية الفاخرة بالرياض، إضافة لتوقيعها عدة اتفاقيات لتعزيز مساهمتها في القطاع السكني من خلال تقديم مشاريع سكنية عالية الجودة وتحقق معايير جودة الحياة التي تحرص عليها.