كشف التقرير السنوي لبرنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، بعنوان «التحول الوطني واقعٌ نعيشه» أبرز المنجزات التي تحققت في عام 2022 عن رقمنة الثروة العقارية في المملكة بنهاية 2022 حيث تمت رقمنة أكثر من ١٢٠ ألف وثيقة عقارية وأكثر من ٢٠٠ ألف مستفيد من الإفراغ الإلكتروني وأكثر من ١٥ مليار ريال مبالغ عمليات الإفراغ العقاري الإلكتروني.

وأكد التقرير السنوي أنه سعيا لتعزيز الأمن العقاري في المملكة، عمل برنامج التحول الوطني عى مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تهدف إلى رقمنة كافة الوثائق العقارية من خلال أرشفتها بمسحها ضوئياً وقولبة بياناتها إلكترونياً من خلال معامل مركزية، وتطوير كافة الإجراءات والنماذج المتعلقة بها، إضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق عى تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق كما تسهم أعمال رقمنة أرشيف الثروة العقارية في توفير الحماية من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية و الأخطاء البشرية والتلاعب والتزوير والتلف وتحسين أداء التوثيق العقاري وتقليل النفقات التشغيلية لإدارة وحفظ الثروة العقارية.