أشاد رئيس هيئة التشاور والمصالحة الوطنية محمد الغيثي بالدور الريادي لمحافظة تعز في رفد العمل الوطني والسياسي والثقافي في مختلف المراحل.

وأكد الغيثي أهمية تحقيق المصالحة الوطنية بين كافة القوى والمكونات السياسية، والعمل على حل قضايا النزاع، بما يمكن من تثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة، في تلبية تطلعات المواطنين للعيش بسلام وأمن.

واستمع رئيس هيئة المشاورات والمصالحة الوطنية، ونوابه، في اللقاء الذي عقد مع لجنة مصالحة تعز، إلى الجهود التي تبذلها اللجنة في سبيل إنجاز المهمات التي تقع على عاتقها، وإلى شرح تفصيلي من قبل رئيس لجنة المصالحة عبدالسلام رزاز عن أهداف اللجنة وأنشطتها الحالية، وما تم إنجازه في هذا السياق والصعوبات والتحديات التي تواجهها لجنة مصالحة تعز.

وثمن الغيثي تلك الأدوار الوطنية للجنة في الإسهام في حل قضايا النزاع، وتحقيق المصالحة في جهد بالأساس يعد عملا تطوعيا لمساندة جهود هيئة المصالحة والتشاور، منوها بأهمية التنسيق بين الهيئة واللجنة وتضافر كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيق الغايات المنشودة الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في محافظة عانت من تداعيات الصراع.