حققت ‫جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل‬ المرتبة الأولى عالميًا في جائزة زائيري الدولية للتميز في التعليم العالي فرع المساهمة البارزة في المجتمع لعام 2023م، وتسلم درع التكريم نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية الدكتورة نهاد العمير، والمشرف العام على عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي د.أحمد الكويتي، ومديرة إدارة الشراكة المجتمعية بالجامعة أ. نجاح المحيميد،

‏وذكرت د.نهاد العمير قائلة بأن هذه الجائزة تعتبر مثابة اعتراف دولي رسمي بالأداء المتميز لمؤسسات التعليم العالي في جميع أنحاء العالم في مجالات محددة ذات صلة بالبحث والتحول الرقمي والمشاركة المجتمعية والتي هي إحدى وظائف الجامعة الرئيسة إلى جانب التعليم والبحث العلمي، مؤكدة د. العمير أن الجامعة تسعى إلى تقديم خدمات أكاديمية وبحثية بشراكة مجتمعية فاعلة.

وأكدت أ. نجاح المحيميد أن الجامعة حققت هذا التميز نتيجة تكامل الجهود بين كافة جهاتها للوفاء بالتزام الجامعة نحو مجتمعها عبر مختلف المشاريع والمبادرات المجتمعية التنموية، مؤكدة في حديثها التنامي السنوي الملحوظ في مؤشرات أداء الجامعة في المسؤولية المجتمعية والشراكات النوعية مع مختلف القطاعات في ظل رؤية المملكة وانطلاقا من مستهدفات الجامعة واهتمام معالي رئيسها الدكتور عبدالله الربيش نحو قيادة ودعم هذا الجانب وتأكيد ريادة الجامعة فيه.