ـ 5 اتفاقيات تتضمن حلولا تمويلية متنوعة من «الأهلي» لمواكبة تطورات القطاع الإسكاني

كرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل البنك الأهلي السعودي لحصوله على جائزة أفضل برنامج تمويل عقاري بالمملكة للعام 2022 خلال "ريستاتكس 2023" الذي أقيم خلال الفترة 7-10 مارس 2023 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك تقديراً لدور البنك الريادي ضمن قطاع التمويل العقاري ودعمه لتنمية قطاع الإسكان، وقدرته على تقديم خيارات تمويلية متعددة لمواكبة تطورات سوق التمويل العقاري.

ومن جانبه، ثمّن رئيس مجموعة أعمال مصرفية الأفراد بالبنك الأهلي السعودي سعود بن عبدالعزيز باجبير تكريم البنك، مشيراً إلى أن محفظة تمويل قطاع الإسكان والتمويل العقاري شهدت بنهاية العام الماضي نموا ملحوظا من خلال تقديم حلول تمويلية متنوعة بمختلف مناطق المملكة، بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، وذلك يأتي في ظل استمرار النمو الاقتصادي وتتابع خطط التنمية في المملكة.

واختتم حديثه بالقول إن البنك الأهلي كونه أكبر مؤسسة مالية في المملكة فإنه يلعب دوراً ريادياً لدعم جهود التنمية الوطنية من خلال دعم المبادرات والبرامج والخطط التنموية التي ستُسهم في تحقيق النمو المستدام وازدهار اقتصاد المملكة لاسيما وأن قطاع الإسكان أحد أهم القطاعات التي توليها «رؤية المملكة 2030» اهتماماً خاصاً بهدف رفع نسبة التملك بين السعوديين.

جاء ذلك إثر مشاركة البنك في فعاليات معرض وملتقى الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس 2023) الذي عُقد برعاية وزير الإسكان ماجد الحقيل، وحضور العديد من الشخصيات المهمّة وقيادات حكومية ورجال أعمال، فيما طرح البنك الأهلي العديد من خيارات منتجات التمويل العقاري لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

وشهد جناح البنك خلال أيام المعرض توقيع اتفاقية تعاون مع شركة دار وإعمار وسمو العقارية ومسكان الصناعية، إضافة للتحالف العقارية وشركة محمد بن عبدالعزيز الحبيب وشركاؤه للاستثمار العقاري، بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع من الحصول على المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك بين السعوديين.

يذكر أن البنك الأهلي السعودي قدّم لزوار جناحه بالمعرض أفضل العروض الخاصة ضمن باقته المتنوعة من برامج التمويل العقاري التي تقدم حلولاً تمويلية إسلامية مميّزة بوجود مختصّين ذوي خبرة وثقة تناسب كافة شرائح عملائه، في حين ساهم البنك في إثراء تجربة العميل من خلال خدماته المتطورة عبر تطبيق «عقار الأهلي»، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية لمستفيدي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ضمن سعيه الدائم لدعم قطاع الإسكان بالمملكة.