انطلقت اليوم فعاليات المنتدى الدولي للترفيه في العاصمة الرياض بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومنظمة IAAPA الدولية، بحضور مئات المستثمرين المحليين والعالميين في قطاع الترفيه ومجالاته المتنوعة.

وشهدت انطلاقة المنتدى الذي تستمر فعالياته لمدة يومين إقبالا واسعا من الحضور الذين قدموا من 40 دولة حول العالم، بهدف الاستفادة من برامج المنتدى، وتبادل الخبرات بين قيادات صناعة الترفيه وخبرائها والعاملين في قطاعها.

وألقى رئيس مجلس إدارة منظمة IAAPA الدولية جيم باتسون خلال المنتدى كلمة شكر فيها الهيئة العامة للترفيه، قائلا: «لم أرَ طوال مسيرتي المهنية جهة حكومية داعمة، وذات مبادرات محفزة لتشجيع النمو والتطور، كالذي عملت عليه في المملكة العربية السعودية، وهذا جدير بالثناء»، في حين شكر المدير التنفيذي ونائب الرئيس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة IAAPA بيتر فان دير شانس الهيئة العامة للترفيه لدعمها هذا المنتدى الدولي الذي يقام لأول مرة، مؤكدا أنه سعيد بنتائج الشراكة بين الهيئة والمنظمة.

واحتوت فعاليات اليوم الأول من المنتدى الدولي للترفيه عرضا تقديميا عن الوجهات الترفيهية بالمملكة، أتاح للحضور التعرف على إمكانات المملكة بمجال الترفيه، والاطلاع على أحدث المشاريع وأكثرها جذبا للزوار، كما تناول العرض مستقبل المدن الترفيهية، والاهتمام الذي يحظى به القطاع في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وخلال جلسات المؤتمر ناقش خبراء الترفيه آليات تصميم وإدارة عمليات الألعاب الضخمة، وإنشاء الخطط اللازمة لاستحداث نشاط ترفيهي ناجح يحقق أهدافه من خلال إشراك المجتمع، وتوفير متطلباته ومعاييره.

وتناول المتحدثون أبرز الطرق لوضع خطط العمل وتحديد الميزانيات التي تسهم في تحقيق أفكار صناع الترفيه، وضمان توفير تكاليف التشغيل الأساسية للمشاريع، كما ركز الخبراء على أهمية الابتكار والإبداع، والاعتماد على فرق عمل تؤمن بأهمية المشاريع وتسعى لتنفيذها بأفضل الطرق وأكثرها ملاءمة للمنشآت الترفيهية المستقبلية.

وناقشت جلسات المنتدى في يومه الأول عددًا من الموضوعات، مثل فن العلاقات مع الزوار، ومجالات السلامة، والسوق المحوري لمشاريع الترفيه الكبرى بالمملكة، كما صاحب فعاليات المنتدى معرض يضم أبرز مستجدات الترفيه بمشاركة جهات متخصصة بالقطاع من مختلف أنحاء العالم.

ويضم المنتدى خلال فعالياته اليوم وغدا الأربعاء 8 جلسات حوارية يشارك فيها 45 خبيرًا عالميًّا من 9 دول ينقلون تجاربهم وآخر ما توصلت إليه صناعة الترفيه إلى المملكة من منتجات وخدمات تدعم صناعة الترفيه وتلبي احتياجاتها.

ويهدف المنتدى إلى التعرف على أحدث الابتكارات العالمية في صناعة الترفيه، وآخر تطوراتها، مع الاهتمام بالفعاليات الترفيهية من خلال السعي إلى معرفة طرق وأدوات قياس نجاحها، ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع ووضع خطط مناسبة لمعالجتها، مع تزويد العاملين في قطاع الترفيه بأحدث الخبرات اللازمة للنجاح في مهامهم.

ويأتي تنظيم منتدى الترفيه الدولي في إطار سعي الهيئة العامة للترفيه إلى تطوير القطاع الترفيهي، ودعمه بأحدث المعايير الدولية؛ وتلبية الإقبال المتزايد على فعاليات الترفيه في جميع أنحاء المملكة.