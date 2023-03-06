نظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة، الملتقى الأول للمتحدثين الرسميين والعلاقات العامة للقطاع الحكومي والخاص، بقاعة السلام بالجامعة الإسلامية يومي 5 و6 مارس 2023.

ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء إعلامياً على دور المتحدثين الرسميين والعلاقات العامة، وإيضاح المهارات، وترسيخ العلاقات، ومد جسور أواصر العمل الصحفي بين المتحدثين الرسميين والعلاقات العامة، وبين الصحفيين والإعلاميين.

وشهد الملتقى في اليوم الأول جلسات حوارية أدارتها الإعلامية فدوى مطبقاني مع الضيوف المشاركين وهم؛ المنسق الإعلامي للاتحاد السعودي لكرة السلة مدير مكتب صحيفة عكاظ بالمدينة المنورة سامي سند المغامسي، ومدير إدارة الاتصال والإعلام بالهيئة الملكية بينبع نايف إسماعيل الربياوي، ومدير الاتصال المؤسسي بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة إحسان جميل فيزو، ورئيس الإدارة التنفيذية للتواصل المؤسسي والتغيير بتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن نبيل حمودة.

كما شهدت الجلسات ورشة عمل بعنوان (كيف تتم صناعة المتحدث الفعال) قدمها نايف إسماعيل الربياوي، تناول فيها أبرز مهمات المتحدث الرسمي، والشروط والسمات والصفات الواجب توافرها في المتحدث الرسمي، وكيفية استعداده للمؤتمرات الصحفية.

وفي اليوم الثاني، استهلت الجلسات الحوارية بعنوان (تجارب ناجحة للمتحدثين الرسميين) شارك فيها الضيوف؛ مدير الاتصال المؤسسي بنماء المنورة محمد فوزان الحجيلي، ومدير إدارة التواصل المؤسسي بجائزة المدينة للأداء الحكومي المتميز علي مبارك العلوي، ومدير العلاقات العامة والشؤون الإعلامية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث فهد عدنان البيتي، والمستشار الإعلامي المختص في الإعلام الرياضي فهد الجهني.

ومن جانبه، أوضح مدير الفرع عماد منصور الصاعدي الدور الذي يقدمه الفرع تجاه الصحافة والإعلام بالمنطقة في ميادين مختلفة ومجالات متنوعة، وأهمية إقامة هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على المتحدثين الرسميين والعلاقات العامة، وبناء جسور التواصل بين الجهات الحكومية والخاصة مع الصحفيين والإعلاميين، بما يخدم العمل الصحفي والإعلامي، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في المجال الصحفي والإعلامي.

وقدم شكره للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ممثلة في رئيسها الأمير الأستاذ الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان آل سعود، على ما تقدمه الجامعة من دعم مجتمعي في كافة المجالات عموماً، وفي المجال الإعلامي على وجه الخصوص.

وشكر مدير لجنة المتحدثين الرسميين مازن الرحيلي، وضيوف الجلسة الحوارية، وفريق العمل، والحضور من الصحفيين والإعلاميين.

وفي الختام، تم تكريم المشاركين في الملتقى، والرعاة.