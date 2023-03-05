تستضيف جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) المؤتمر العالمي للتنمية المستدامة التابع لمجلة تايمز للتعليم العالي (THE) في الفترة من 30 مايو إلى 1 يونيو 2023. ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية، الذي يستقطب حضور ومشاركة أكثر من 1000 من قادة الفكر والمبتكرين من قطاعات التعليم العالي، والحكومي، والأعمال، والمجتمع المدني لمناقشة الحلول العاجلة لقضايا الاستدامة. وسيشمل الحدث مجموعة من الموضوعات، تدور جميعها حول الإجراءات التي يجب على الجامعات اتخاذها لمساعدة المجتمع على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs).

وأكد رئيس «كاوست» البروفيسور توني تشان، ضرورة أن تكون الجامعات أكثر استجابة للقضايا العالمية الملحة. وقال «هناك إجماع واسع على أننا مقبلون على كارثة بشرية وبيئية عالمية في غضون بضع سنوات فقط. ومع ذلك، فإن الجامعات، إلى جانب قطاعات المجتمع الأخرى، تمضي إلى حد كبير في عملها المعتاد. إننا اليوم نعيش أزمة المناخ والاستدامة، ويجب على الجامعات في جميع أنحاء العالم أن تبدأ في التصرف بجدية لمواجهة هذا الواقع». وأضاف «هذا المؤتمر هو دعوة للعمل ودعوة للجامعات العالمية لتوجيه برامجها التعليمية والبحثية والابتكارية والتوعية نحو تحقيق نتائج ملموسة ومؤثرة».

وسيقدم الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام مجموعة من حلقات النقاش المحفزة للفكر وندوات العمل التعاونية التي ستطرح رؤى جريئة، وتشكل تحالفات جديدة قوية بين مختلف القطاعات، وسيغطي أربعة مسارات رئيسية تتماشى مع التحولات اللازمة لتحقيق الأهداف التالية: الصحة وعلوم السكان، والطاقة والصناعة المستدامة، والبيئة المستدامة، والمدن والمجتمعات المستدامة.

وقال كبير مسؤولي الشؤون العالمية في مجلة تايمز للتعليم العالي فيل باتي «يسعدنا تنظيم هذا الحدث في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر قوة استراتيجية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن نتشارك مباشرة مع مؤسسة رائدة عالمياً في مجال البحث والتطوير مثل «كاوست» لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. إنه لأمر مثير على نحو خاص أن نستضيف هذا الحدث في حرم جامعة كاوست المطل على شواطئ البحر الأحمر، حيث سنكون قادرين على رؤية الأبحاث المتميزة التي يتم إجراؤها حول حماية محيطاتنا ودعم زراعة الأراضي القاحلة».

الإعلان عن ترتيب الجامعات المؤثرة لعام 2023

وسيتم خلال المؤتمر الكشف عن قائمة مجلة تايمز للتعليم العالي لتصنيف الجامعات المؤثرة لعام 2023، إلى جانب تقديم دورات رئيسية حول كيفية استخدام البيانات التي تقيس جهود 1700 جامعة حول العالم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال كبير مسؤولي البيانات في مجلة تايمز للتعليم العالي دنكان روس «تم تصميم المؤتمر لإلهام التغيير الاستراتيجي للجامعات الملتزمة بدعم أهداف التنمية المستدامة وتقديم خطط عملية وملموسة لتحقيق التحول المأمول. كما يتيح حدث هذا العام الفرصة لإضافة سياق بشري إلى البيانات، ما يسمح للممثلين والمشاركين بالعمل معاً بشكل إبداعي ومبتكر».

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