أعلن نائب وزير خارجية روسيا يفغيني إيفانوف، اليوم (الأحد)، أن موسكو تقوم بإعداد اتفاقيات سفر حكومية دولية معفاة من التأشيرة مع 11 دولة، بينها السعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان.ونقلت وكالة «تاس» عن إيفانوف قوله «هناك مسوّدة لاتفاقيات حكومية دولية بشأن السفر من دون تأشيرة للمواطنين مع عدد من الدول، وهي: البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية وجزر الباهاما وبربادوس وهايتي وزامبيا والكويت وماليزيا والمكسيك وترينيداد وتوباغو، وهذه المسودة تمر بمراحل مختلفة من التطوير». وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي «في الوقت نفسه، ينبغي أن يكون مفهوماً أن عملية التفاوض بشأن هذه المعاهدات الدولية هي طريق ذو اتجاهين، كما أن وتيرة التوقيع تعتمد علينا وعلى شركائنا على قدم المساواة»، لافتاً إلى أنه عند التوصل إلى الاتفاقات المناسبة، فإن الخارجية الروسية ستقوم بإبلاغ الجمهور بالتأكيد.وكان زير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح أن بلاده تخطّط لإدخال العمل بنظام دون تأشيرة مع 11 دولة.