برعاية أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اختتم اليوم الخميس البرنامج المتقدم للأداء الحكومي المتميز HPG بنسخته العاشرة، والملتقى المصاحب للبرنامج الذي نُظِّم تحت شعار «استعراض أفضل التجارب والممارسات في مجال الإبداع والتكامل والتحسين».

وخلال الحفل، تم تكريم 55 قائداً خريجاً من مختلف الجهات الحكومية في المملكة المشاركين في البرنامج الذي يسعى لتمكين اﻟﻘﻴﺎدات الواعدة وصقل مهاراتهم للتعامل ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، والارﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، والاﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﻟﺘﺠﺎرب وﻣﻤﺎرﺳﺎت الإدارة الحكومية عالمياً وإقليمياً.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور الرئيسية؛ تشمل التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لتقنية المعلومات، إطار التحول للمدن الذكية، بالإضافة إلى رحلة التحول الرقمي في وزارة الحج، وجلسة أخرى عن التحول الرقمي في الحكومات العربية، فضلاً عن استعراض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تجربتها في مجال الإبداع، وإدارة الابتكار في أفضل الممارسات العالمية لقيادة عملية التحول الاستراتيجي نحو الاستدامة.

من جانبٍ آخر، كرَّم معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة، المتحدثين وشركاء نجاح البرنامج من خلال تقديم وقف نخلة لكل متحدث وشريك في مشروع وقف النخيل الذي تشرف عليه جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة.