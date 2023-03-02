منحت «تقدّم» -إحدى أطول برامج تسريع الأعمال في الشرق الأوسط- تمويلًا بقيمة مليون دولار أمريكي إلى 10 شركات ناشئة في معرض التسريع السنوي الذي أقيم في الأول من مارس لهذا العام 2023 في حرم جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست).

ويصادف المعرض السنة السادسة لمسرعة «تقدّم»، وهي مبادرة أطلقتها كاوست بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، حيث أظهرت آخر البيانات تخرج 150 شركة ناشئة من الدفعات الخمس السابقة للمسرعة، وأن فرق هذه الشركات استطاعت جمع أكثر من 58 مليون دولار.

وأفاد الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في ساب سعيد عسيري، في حديثه عن معرض هذا العام «نحن في ساب فخورون جدًا بشراكتنا الاستراتيجية مع كاوست وبرنامج تقّدم. هذه المسرعة هي امتداد لمبادراتنا الاجتماعية والمبتكرة في ساب، وتنسجم مع استراتيجيتنا وإيماننا القوي بمسؤوليتنا الاجتماعية. ولا شك في أن «تقّدم» هي مثال بارز للمبادرات الرئيسية التي تدعم رؤية السعودية 2030، ونموذج رائع لطموحات بنكنا لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال والابتكار، وكلها روافد رئيسية للتنمية المستدامة لاقتصاد المملكة». وأضاف «سنواصل الريادة في دعم تطلعات الشباب والمساهمة في بناء جيل واعد في مختلف مجالات العلوم والتقنية والأعمال».

يشار إلى أن الدفعة الأخيرة في «تقّدم» ضمت 47 شركة ناشئة و132 مؤسسًا من 11 دولة عبر 17 صناعة مختلفة في مجالات العلوم والتقنية. وتلقت 10 شركات ناشئة منها تمويلا بقيمة 100,000 دولار أمريكي لكل شركة بصورة تمويل غير المخفف (قرض بنكي أو قرض شرف) لتمكينها من النهوض بأعمالها، وستتاح لها أيضًا الفرصة للانضمام إلى برامج مركز ريادة الأعمال في الجامعة.

تشمل قائمة الشركات الناشئة الممولة ما يلي:

بلاستس (Plastus): تحويل النفايات العضوية إلى بلاستيك حيوي

كيتشيفاي (Kitchefy): خدمات المطابخ الافتراضية لصناعة الأغذية والمشروبات

تموّل (Tamawal): متجر للقروض الشخصية

ديسايسيف (DESAISIV): تحسين ضمان وتعهّد التأمين

تيراكسي (Terraxy): تعزيز بقاء النبات في الظروف الصحراوية

بركة (Barakah): معالجة فائض الأغذية المهدرة في المطاعم ومزودي الخدمات الغذائية

بريدجر (BRIDGR): منصة ساس (برمجيات عند الطلب) لأتمتة العمليات الاستشارية

بيكيبر (Beekeeper): تحسين صحة نحل العسل من خلال البرامج، وإنترنت الأشياء والتقنية الحيوية

سوبركوميرس (SuperCommerce): تمكين التجارة الإلكترونية ذات الإدارة الذاتية على نطاق واسع

لسان (Lisan): ذكاء اصطناعي لقواعد اللغة العربية وكتابتها

طرح خريجو الدفعة السادسة لمسرعة «تقّدم» أفكارهم، وقدموا عروضاً عن شركاتهم أمام لجنة تحكيم مؤلفة من 24 مستثمرًا عالميًا وإقليميًا، وكان من بينهم أمل دخان من مسرعة الأعمال ستارت أبس 500 (500 Startups)، ودلال المطلق من إلياد بارتنرز (Iliad Partners) وإيان ويتكوب من شركة سينو جلوبال كابيتال (Sino Global Capital).

قال المستثمر والرئيس التنفيذي لشركة سبيس (Space) عمر شعبان، الذي كان حاضرًا في معرض هذا العام «جمعت تقدّم مجموعة من أفضل الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والعالم وأتاحت لنا فرصة لا تقدر بثمن للتواصل مع هذه الشركات والنظر إلى فرص الاستثمار المستقبلية».

ساهم دعم المملكة العربية السعودية لريادة الأعمال والتقنية المبتكرة بتسريع نمو منظومة الشركات الناشئة في البلاد بوتيرة سريعة مع نمو في استثماراتها بنسبة 72 في المائة في عام 2022 فقط. وفي هذا السياق تلتزم كاوست وبنك ساب بدعم الشركات الناشئة التي ستجني فوائد عظيمة للمملكة وتساهم في خلق فرص عمل جديدة وتطوير المنتجات والخدمات المبتكرة. كما لعبت كاوست على مدى العقد الماضي دورًا نشطًا في دفع ريادة الأعمال الوطنية حيث تخرج من برامجها - مثل مسرعة تقدّم- ما يربو إلى 346 شركة ناشئة تركز على معالجة القضايا العالمية مثل استدامة الغذاء والمياه والطاقة والبيئة. كما ساهمت الجامعة في جمع أكثر من 300 مليون دولار من التمويل الاستثماري لدعم هذه الشركات.

تشتهر مسرعة «تقدّم» بتخريج شركات ناشئة ناجحة، حصل الكثير منها على التمويل اللازم، ووجدت موطنًا جديدًا لها في المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال حصلت شركة لابلابي (LabLabee) خريجة «تقدّم» أخيرًا على تمويل أولي بقيمة 1,4 مليون دولار أمريكي لتوسيع منصة مختبرها (Telco Cloud)، كما اندمجت الشركة الناشئة أيريس (iyris) المتخصصة في مجال تقنية الزراعة مع شركة مزارع البحر الأحمر (Red Sea Farms) وتمكنت من جمع 18,5 مليون دولار أمريكي في العام الماضي.

وقال مدير مسرعة الشركات الناشئة في مركز كاوست لريادة الأعمال عبد الرحمن الجفري «اعلم أنك إذا كنت مؤسسًا لشركة ما؛ فستكون المخاطرة وعدم اليقين جزءاً طبيعيًا من يومك. وسيكون الأمر أكثر صعوبة إذا ما كانت شركتك الناشئة قادرة على تغيير العالم. وأضاف «نحن في مسرعة تقدّم نشكل جزءاً من رحلة كل مؤسس، ونعمل كمستشارين وليس كمستثمرين فقط. ونسعى دائمًا لدعمهم عبر تقديم تمويل غير المخفف؛ لأننا نهتم أولاً وقبل كل شيء بالتأثير المستدام، وننظر إلى ما هو أبعد من الربحية الفورية، ونتحمل المخاطر مع المؤسسين الذين يركزون على حل بعض أكبر التحديات العالمية التي نواجهها اليوم في حياتنا».

يذكر أن باب تقديم الطلبات للدفعة القادمة من برنامج مسرعة «تقّدم» مفتوح الآن. حيث يوفر البرنامج الذي مدته 6 أشهر فرصًا للإرشاد وورش العمل والتمويل غير المخفف حتى 140 ألف دولار لكل شركة ناشئة، فضلًا عن إتاحة الوصول إلى شبكة دولية كبيرة تضم نخبة من الشركات الناشئة والمستثمرين والشركاء. يمكن للمؤسسين التقديم ابتداءً من اليوم على صفحة تقّدم: taqadam.kaust.edu.sa