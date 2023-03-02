تحت رعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني أمس (الأربعاء) فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة تحت شعار «السلامة هدف ووقاية»، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك اللواء الدكتور محمد بن حسن القحطاني، ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وممثلي الجهات التطوعية والأهلية بالمنطقة، والذي سيستمر لمدة أربعة أيام بمجمع تبوك بارك مول التجاري.

واطلع الحضور على أحدث الآليات والأجهزة والعربات المتخصصة في أنظمة إطفاء الحرائق والإنقاذ التي زودت بها مديرية الدفاع المدني بالمنطقة في ظل الإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- من كوادر بشرية وآليات تسهم في تأدية أعمال الدفاع المدني على أكمل وجه. بعد ذلك افتتح الحقباني المعرض المصاحب للفعاليات الذي أقامته مديرية الدفاع المدني بالتعاون مع أكثر من ( ٣٠ ) جهة حكومية وأهلية وتطوعية بمختلف أجنحة المعرض.

وفي كلمته بهذه المناسبة أكد مدير الإدارة العامة للسلامة بالدفاع المدني بالمنطقة العميد محمد بن حصيد العنزي أن المديرية تحتفي بهذا اليوم انطلاقاً من أهمية رفع مستوى الوعي للمجتمع، وتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات، منوهاً بالدور الكبير والدعم المستمر الذي تجده المديرية من أمير منطقة تبوك ومتابعته الدائمة لأعمال ومهمات اللجنة.

وفي ختام الفعالية، كرم وكيل الإمارة الجهات المشاركة والداعمة، كما تم تكريم مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقاً اللواء متقاعد ناصر بن عبدالله القويزاني.