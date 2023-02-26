فيما وصل عدد قتلى غرق قارب للمهاجرين بالقرب من الساحل الجنوبي للبر الرئيسي لإيطاليا، اليوم (الأحد)، إلى 45 شخصا، تمكن خفر السواحل وعناصر الإطفاء من انتشال أكثر من 30 جثة. وأعلنت السلطات الإيطالية نجاة 81 شخصاً.القارب الخشبي الذي تحطم انطلق من تركيا وكان يقل أفغانا وباكستانيين وصوماليين في أمواج عاتية، بحسب وسائل اعلام محلية. وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (إيه جي آي) إن من بين القتلى طفل يبلغ من العمر بضعة أشهر.ونقلت إذاعة «راي» الرسمية عن سلطات ميناء قرب بلدة كروتوني الساحلية في كالابريا على أطراف شبه الجزيرة الإيطالية، تأكيدها أن الزورق كان يقل أكثر من 100 مهاجر عندما واجه مشكلات في البحر الأيوني. وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية «لابريس»، نقلا عن قوات الإنقاذ قولهم: إنه ربما كان هناك ما يصل إلى 180 شخصا على متن الزورق. وأفاد التلفزيون الرسمي بأن نحو 27 من الناجين وصلوا إلى الشاطئ بمفردهم على ما يبدو.وتناثرت قطع خشبية من الحطام على شاطئ ستيكاتو دي كوترو، بالقرب من النقطة التي تحطم فيها الزورق. وقال رئيس بلدية كروتوني فينسينزو فوس لتلفزيون «راي» الحكومي «إنها مأساة مروعة، تضامنا مع ضحايا الحادث، ستوفر المدينة أماكن في المقبرة لدفن للموتى».وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بنحو 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي و4300 في العام 2021.