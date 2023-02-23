شهدت النوادي الطلابية السعودية المنتشرة في المملكة المتحدة وبمتابعة الملحقية الثقافية احتفالات الطلاب والطالبات المبتعثين وأسرهم في عدد من المدن البريطانية بيوم التأسيس السعودي.

ففي مدينة ليدز احتفل المبتعثون والمبتعثات بيوم التأسيس مرتدين الملابس التراثية يرفرف بينهما علم راية التوحيد مشاركين بعدد من الفعاليات المختلفة تعبر عن هذا اليوم المجيد والمستقبل العظيم الذي رسم ملامحه ملوك هذا الوطن.

وفي لندن احتفلت الملحقية الثقافية بيوم التأسيس بجلسة حوارية ومشاركات مختلفة من الطلاب والطالبات وأسرهم وبمشاركة الملحق الثقافي في المملكة المتحدة الدكتورة أمل بنت جميل فطاني وعدد من منسوبي الملحقية. ‏فيما أقام النادي السعودي في برمنغهام والجمعية السعودية في جامعة استون حفلة برئاسة فاطمة القريش والجمعية السعودية في جامعة أستون برئاسة ضيف الله العنزي في جامعة استون بمدينة برمنغهام.

وتخلل الحفلة العديد من الفقرات والعرضة الشعبية وتوزيع جوائز مسابقة أفضل طبق شعبي وأفضل زي شعبي.

وشارك في الحفلة الطلبة السعوديون والخليجيون ومرافقوهم، إضافة إلى الطلبة الأجانب من دول مختلفة وبعض الأكاديميين في الجامعة، وكانت فرصة لتعريفهم بيوم التأسيس وتاريخ المملكة العربية السعودية، وماذا يمثل هذا اليوم بالنسبة للسعوديين.