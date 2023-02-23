أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الجهات التابعة لها والمكاتب الهندسية بأهمية تطبيق اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي على المباني السكنية الجديدة في مناطق ومحافظات المملكة.

وعلمت «عكاظ» أن هذا الإجراء الجديد يأتي إشارة إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦هـ، وبالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٤١/١/١٩هـ، القاضي بتعديل نظام تطبيق كود البناء السعودي، وإشارة إلى التعميم الوزاري رقم 8186 وتاريخ ١٤٣٤/٢/١٦هـ، بشأن اشتراطات ومتطلبات التصميم الزلزالي للمباني وإلى الإجراءات التي يتعين اتباعها عند تصميم أو مراجعة وتدقيق المخططات الإنشائية لتصميم المباني في المناطق المعرضة للزلازل، ونظرا إلى أهمية هذا الموضوع ولما تمر به المنطقة من هزات أرضية وحرصا على توفير مبان مقاومة لأخطار الزلازل وأكثر جودة واستدامة وأمانا للسكان ومرتادي تلك المباني.

وطلبت الوزارة تطبيق الاشتراطات والمتطلبات ومعايير التصميم المقاوم للزلازل طبقًا لما ورد في الكود السعودي للأحمال (SBC301) على أن تتم الإشارة الى تلك المتطلبات ضمن المخططات الإنشائية عند إعدادها من قبل المكتب الهندسي المصمم وقبل التقدم لطلب رخصة البناء لجميع أنواع المباني في جميع مناطق ومدن المملكة.