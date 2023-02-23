كجزء من خطوات دعم المنتجات المحلية ودعم الجهود الزراعية والمزارعين المحليين. أطلقت لولو مبادرة "من أرضنا" لدعم المزارعين المحليين وتسليط الضوء على منتجات الخضار المزروعة محلياً. وتم التدشين بشكل رسمي في كل من لولو هايبرماركت طريق خريص، ولولو هايبرماركت الدمام، الشاطئ.

وفي هذا الإطار، وقعّت لولو اتفاقية مع جمعية الرؤية للتسويق الزراعي لتوريد كافة المنتجات المحلية التي تزرع في المملكة مثل الموز والبابايا والمانجو من جازان لجميع متسوقيها.

وتخضع جميع المنتجات لعملية فرز وتنظيف والتأكد من الجودة والتغليف بالشكل المناسب من قبل شركة جلوبال ستار. لتكون المنتجات جاهزة للتصدير أيضاً.

وسيتوفر الموز خلال منتصف 2023 والمانجو المحلي أيضاً سيأخذ حيزاً من خلال إطلاق مهرجان المانجو المحلي في أسواق لولو خلال شهر أبريل 2023.

وقال المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية شهيم محمد: «في لولو نحن ملتزمون في رؤية القيادة للتوازن الغذائي الوطني، وأيضاً دعم المزارعين السعوديين».

وتابع: «حاليا، التزمت لولو بشراء 10 أطنان من المنتجات المحلية بشكل أسبوعي. ومن المتوقع ارتفاع الكمية حسب الطلب، والفائض من المزروعات سيتم إيجاد قناة لتصديره لأسواق الخليج الأخرى من خلال شبكة لولو للتجزئة والمخازن والهايبرماركت هناك».

وتم التدشين في الرياض من قبل مدير مكتب الرياض في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس فهد الحمزي، وبحضور مدير عام الجمعيات في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن العنقري، ومدير عام الجمعيات الزراعية في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس سليمان الجطيلي، وتم استقبالهم من قبل ممثلي لولو.

وفي الدمام تم التدشين من قبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، بحضور نائب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة الشرقية ابتسام الحميزي، وتم استقبالهم من قبل ممثلي لولو.