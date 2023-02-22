استقبل وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد أحمد البواردي في أبوظبي اليوم أمين عام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب المكلف اللواء الطيار الركن محمد سعيد المغيدي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين التحالف الإسلامي ودولة الإمارات العربية المتحدة وآخر المستجدات التي وصل إليها التحالف الإسلامي فيما يتعلق بالمبادرات التي يقوم عليها.وأكد اللواء المغيدي أهمية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها عضوًا في التحالف الإسلامي تتمتع بتجارب وخبرات في محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.وتأتي الزيارة من منطلق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على إقامة شراكات إستراتيجية بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع دول العالم كافة من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.