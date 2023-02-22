تعرض متاجر لولو هايبرماركت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية النكهات الفريدة لأربع دول عربية تشتهر بتراثها في الطهي؛ مصر والمغرب وتونس والأردن. افتتح المهرجان اليوم في لولو هايبر ماركت في الرياض أفينيو مول، المربع، الرياض. بحضور سفراء الدول الأربع؛ سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي الكايد، ووزير مفوض ونائب رئيس البعثة، المملكة المغربية عبدالله الكهيا، وسفير جمهورية مصر العربية أحمد فاروق، وسفير الجمهورية التونسية هشام فراتي. تم استقبالهم من قبل المدير الإقليمي لمجموعة لولو السعودية شهيم محمد.

المهرجان بدأ من تاريخ 15 فبراير وسيستمر لغاية 24 فبراير، ستكون هناك أطباق شهية من هذه البلدان محضرة في أقسام الأطعمة الساخنة المختلفة في لولو في جميع أنحاء المملكة ومجموعة واسعة من المنتجات المتخصصة بأسعار رائعة مثل الأجبان المصرية المختلفة، والزيتون المغربي، والحلاوة الأردنية الشهيرة والمخللات، والمكسرات المغطاة بالعسل المحلي والسمسم، وأنواع مختلفة من الشاي بما في ذلك تشكيلة زهرة الكركديه الشعبية ومقرمشات البسكويت الغريبة بنكهة الزعتر واليانسون والأعشاب المحلية الأخرى، المصنوعة في المصانع الشعبية في هذه البلدان. ستغطي العروض منتجات هذه الدول من الفواكه والخضروات والخبز العربي التقليدي والمخبوزات المحشوة وكذلك اللحوم والأسماك.

ولجعل المهرجان أكثر متعة، كان هناك أداء لرقص شعبي عربي.

وبهذه المناسبة تم إطلاق منتجات جديدة من مصر والأردن، ويمكن للمتسوقين الحصول عليها بأسعار ترويجية.

من جهته قال شهيم محمد «تقدم المطابخ العربية طعامًا ممتازًا وشهيًا، وفي لولو، يعد مهرجان «نكهات عربية» محاولة لوضع تراث الطهي العربي على مائدة المتسوقين لدينا». وأضاف «نريد أن يستكشف عملاؤنا طعم الطعام العربي. فمع التوجه نحو الأطعمة والمنتجات المحلية، هذه طريقة رائعة ولذيذة لممارسة التغذية المستدامة من المنطقة».