ثمن رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الدعم المستمر والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن.

وأكد أن «المملكة تحضر في اللحظات الصعبة والمواقف الحاسمة لتقدم لنا ما نحتاج بروح الشقيق الكريم واقتدار الأصيل النبيل»، مؤكداً أن الوديعة السعودية خطوة كبيرة ومُهمة. وأضاف أن الوديعة السعودية خطوة كبيرة ومُهمة تسهم في تحسين السياسة النقدية للبنك المركزي وتحقيق استقرار العُملة، وتسهم وبشكلٍ كبير في تأمين قدرة البنك المركزي اليمني على الوفاء بالتزاماته، خصوصاً أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في ظل الضربات والتهديدات الإرهابية من جانب المليشيات الحوثية.