التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم وزير خارجية جمهورية كرواتيا السيد جوردان كرليك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات المتطورة بين المملكة وكرواتيا، وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.