أعلنت شركة center3 التابعة لمجموعة stc وstc البحرين عن انتهاء المسح البحري لنظام «إفريقيا 2 بيرل» ضمن مشروع الكابل البحري «إفريقيا 2» في البحرين. ويشكّل تحالف «إفريقيا 2» نظام اتصال فريد من نوعه عبر 3 قارات يضم 46 محطة إنزال عبر 33 دولة إنزال، ليعزز دور منطقة الخليج بين دول العالم.

وسيكون «إفريقيا 2» بعد اكتماله أطول كابل بحري في العالم بطول يصل الى 45,000 كيلومتر، وسيوفر خدمات اتصالات وإنترنت آمنة وموثوقة عبر القارات التي يمر فيها من خلال إضافة محطات إنزال في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وباكستان والهند.

ويسهم ربط مملكة البحرين عبر نظام «إفريقيا 2 بيرل» في تسريع وتيرة التحول الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ توفر هذه التقنية المتطورة سرعات اتصال عالية تساعد على الارتقاء بمستوى القطاع في المنطقة ككل، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتشجيع الابتكار، وتعزيز التعاون مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتميز مشروع «إفريقيا 2» بتصميم فريد وريادي، يحد من العوائق التي تؤثر على عملية الاتصال داخل المنطقة من خلال نطاق توزيع الكابلات البحرية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيضمن استقرار خدمة الاتصالات وزيادة موثوقيتها.

وبهذه المناسبة قال فهد الهاجري، الرئيس التنفيذي لشركة center3 : يعد إنزال كابل «إفريقيا 2 بيرل» في مملكة البحرين إنجازاً مهماً ضمن نجاحات الشركة ويمثل خطوة إضافية نحو تحقيق أهدافنا المتمثلة بربط آسيا وإفريقيا وأوروبا. ولقد استثمرنا في البنية التحتية للاتصالات من خلال شركة center3 لتقديم خدمات استثنائية للعملاء، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030. ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى تعزيز مكانة الشركة وترسيخ دورها الريادي في قطاع الاتصالات في المنطقة.

من جانبه، قال المهندس نزار بانبيله، الرئيس التنفيذي لشركة stc البحرين: يسعدنا القيام بهذا المشروع، ونفخر بتولي مسؤولية إنزال الكابل البحري «إفريقيا 2» في مملكة البحرين بالتعاون مع شركة center3. ويأتي مشروع «إفريقيا 2 بيرل» تأكيداً على التزامنا بتعزيز البنية التحتية للقطاع في البحرين، ويُعد مشروع «إفريقيا 2 بيرل» دليلاً ملموساً على الجهود التي تبذلها الشركة لقيادة التحول الرقمي، كما يعزز مكانة المنطقة كمركز إقليمي راسخ في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ستؤدي الاستثمارات في هذه البنية التحتية المتطورة للشبكة إلى دفع النمو الاقتصادي للشركات، والارتقاء بخدمات الصناعات التي تعتمد على اتصال الإنترنت وتحسين مستويات المعيشة في المنطقة، كما سيعمل مشروع «إفريقيا 2 بيرل» على رفع سعات اتصال البيانات العالمية بما يعادل 100 ضعف، وسيكون بمثابة ركيزة أساسية في مستقبل قطاع البيانات في البحرين.

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