كرّم مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي، ١٤٢ طالباً متفوقاً للعام الدراسي 1443هـ على جائزة خالد بن راشد الغانم للتفوق العلمي، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية عبدالله الزايدي، والمساعد للشؤون المدرسية علي آل رشيد، وعدد من القيادات التربوية والإشرافية. وقال العتيبي، إن هذا الاحتفاء بالمتفوقين يأتي إدراكاً من إدارة التعليم في محافظة الخرج بأهمية التحفيز والتكريم لكل متميز ومتفوق، مبيناً أن هذا الاحتفاء سيكون له أثر كبير في حياة المكرمين من الطلاب في مستقبلهم التعليمي والعملي، ما سينعكس على خدماتهم التي سيقدمونها لوطنهم، مؤكداً استمرار تعليم الخرج على هذا النهج في تكريم كل متميز.