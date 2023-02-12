في حفل بهيج دعت إليه شركة الدهام مجموعة من أهم خبراء صناعة العطور في العالم ورجال أعمال ومتخصصين إلى جانب جمع غفير من الإعلاميين والمؤثرين الاجتماعيين، دشنت شركة الدهام باكورة الماركات العالمية التي شاركت في انتخابها مع كبريات الشركات المتخصصة والتي ضمت ثلاث براندات فاخرة (شارلي بلاك ارمن فرانك روشا) الحاصلة على شهادة إيفرا العالمية.

وألقى رئيس مجلس الإدارة الأستاذ دهام الدهام كلمة عرج فيها على تاريخ شركة الدهام للساعات الممتد لأكثر من ستين عاما، وبين أن قصة النجاح التي عاشتها الدهام طوال السنوات الماضية قامت على الموثوقية وتقديم أرقى تقنيات الساعات الفاخرة التي ترضي ذائقة عملائها من المهتمين باقتناء البراندات التي يعتبر الدهام وكيلا حصريا لها في المملكة والخليج، وأن هذه الموثوقية كانت على الدوام محفزا رئيسا لتقديم الأفضل.

وأضاف الدهام أن احتفالية تدشين براندات العطور كانت إيذانا بإمكانية عشاق العطور الحصول على ما يتناسب مع ذائقتهم في جميع فروع الدهام في المملكة ودول مجلس التعاون.

وشكر الدهام جميع الحضور الذين عبروا بدورهم عن إعجابهم ببراندات العطور التي أطلقتها الدهام في هذا الحفل، مؤكدين على أنها ستحقق رواجا كبيرا نظير مراعاة كل التفاصيل سواء المكونات العطرية لكل براند والجودة العالية للمكونات إلى جانب أناقة زجاجة العطر وتعليبها.

وفي ختام الحفل، كرر الدهام شكره لكل من شارك في وصول هذه البراندات العطرية إلى صورتها النهائية في معارض الدهام للساعات والعطور وإلى كل من شرف حفل الإطلاق، مؤكدا أن شركة الدهام ما زالت تخبئ الكثير من المفاجآت القادمة بإذن الله والتي تليق بعملائها أينما كانوا، وأن الشركة على وشك إطلاق تشكيلة مميزة من المجوهرات الفاخرة بمعارضها في القريب العاجل وهو توجه الشركة القادم تقديم ما يناسب أذواق عملائها.