كرَّم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي المشاركين في حملة تسكين العشوائيات في محافظة جدة، وذلك خلال حفل أقيم في فندق الريتز كارلتون بجدة، بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، وعدد من وكلاء ومنسوبي الوزارة، ورؤساء ومنسوبي جمعيات القطاع غير الربحي.

وأعرب الغانمي في كلمة ألقاها بهذه المناسبة عن شكره لإمارة منطقة مكة المكرمة على ما بذلته من جهود، مشيدًا بدورها الفاعل في التنسيق بين الجهات المشاركة في هذا الملف.

واستطرد الغانمي قائلًا: «إن ما تم تحقيقه بداية لمشاريع تنموية مثمرة، ذات أهداف مستدامة، ستكون حافلة بالمنجزات التي تصنع مستقبل الإنسان في هذه البلاد المباركة، وتبشر بخير قادم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث سنقدم كل ما نستطيع من الجهد والوقت والموارد المتاحة، لتحقيق المستهدفات التنموية التي ستجعل مستقبل بلادنا زاهرًا».

وأوضح الغانمي أن مستوى مشاركة القطاع غير الربحي في هذه الحملة كان ملموس الأثر، مؤكدًا على دورهم الكبير في مساندة جهات القطاع العام المشاركة في مساعدة الأسر، لاسيما وأن هناك عددا من الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة، ومنها خدمات الضمان الاجتماعي على وجه الخصوص. وفي نهاية الكلمة قدم شكره للجمعيات الخيرية التي عملت على مساندة الجهود نحو دفع عجلة التنمية الاجتماعية، وتحقيق مستهدفاتها الشمولية المستدامة.

يذكر أن الوزارة قد حصلت على جائزة مكة للتميز في دورتها الأخيرة نظير مساهمتها في حملة إزالة الأحياء العشوائية، حيث تمكنت الوزارة بمساندة القطاع غير الربحي من تسكين نحو 24 ألف أسرة، وتقديم ما يفوق 100 خدمة، شاملة الإعانات الاجتماعية وبرامجها المتنوعة.