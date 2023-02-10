يشهد أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، مهرجان البُن السعودي في نسخته العاشرة بمحافظة الداير غداً (السبت) بمشاركة أكثر من 150 مزارعا، و50 فعالية مختلفة مصاحبة للمهرجان.

وتعيش محافظة الداير شرق منطقة جازان على وقع مهرجان البُن السعودي في نسخته العاشرة الذي تحتضنه المحافظة في حدث يتوقع أن يكون استثنائيا بعد اعتماد البُن السعودي ضمن قائمة التراث غير المادي في اليونسكو ودخول الشركات العالمية في تنافس للظفر بالقهوة السعودية من منبعها الأصلي جبال جازان، وتتركز الغالبية منها في محافظة الداير، ودخول الشركة السعودية للقهوة، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، على خط المنافسة بإحياء مزارع البُن في عدد من مدرجات جبال بني مالك، وبدء شركة أرامكو في مشروع مركز تطوير البُن السعودي بالداير والعمل فيه فعليا، فيما بدأت بلدية محافظة الداير استعدادها المبكر قبل شهر من الانطلاق على تجهيز المواقع والساحات والحدائق لاستقبال زوار المهرجان.

«عكاظ» تجولت في مزارع البُن بجبال بني مالك وتنقلت ما بين مزارع الطرفة بآل معتوب ومزارع وادي العين بآل نخيف ومزارع ذراع البارك بجبل خاشر وشاهدت استعداد المزارعين عن قرب لهذا الحدث، حيث بدأ المزارعون في جني محصول البُن السعودي الذي يتفاوت من مزرعة لأخرى في الكميات، فيما ذكر المزارع محسن المالكي أن شح الأمطار نوعاً ما هذا العام قلل الكمية، مؤكداً أن طموح المزارعين لا يتوقف وأن الزراعة تنمو يوماً بعد يوم، وأن الآمال تعقد كل عام على مهرجان البن لدعم الزراعة والمزارعين سواء من المبيعات أو التسويق أو الجهات الحكومية، فيما أكد عبدالله يزيد السلمي أن مزرعة الطرفة للبن السعودي بدأت في استقبال الزوار وعملت على إنشاء نزل ريفي ومتحف لزوارها من أعلى ارتفاع الذي يبلغ نحو 1600 متر عن سطح البحر، فيما تشهد مزارع آل نخيف إقبالاً كبيراً من الزوار لوجود الجسر المعلق والجلسات العربية مع القهوة السعودية.

ويعد مهرجان البُن عرساً ثقافياً واقتصادياً مهماً انعكس بشكل كبير على التنمية والتوسع في الزراعة وسيكون هذا العام بتنظيم من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد محافظ الداير أهمية مهرجان البن لما يمثله من تظاهرة ثقافية اقتصادية. وأوضح رئيس البلدية المهندس وليد معافا تواصل أعمال البلدية وتهيئة كافة سبل الراحة لزوار مهرجان البن هذا العام بدعم مباشر من أمانة منطقة جازان لنجاح هذا العرس السنوي الذي يترقبه كل عشاق القهوة السعودية. فيما أكد المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور مفرح بن مسعود المالكي أن المهرجان سيضم 50 فعالية مختلفة ومسرحا رئيسيا ومسرح طفل تناسب كل الأعمار وكل الفئات.