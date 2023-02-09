وقعت شركة «دله البركة» القابضة مذكرة تفاهم مع شركة «مايكروسوفت» لبحث سبل التعاون في المجال التقني الاستراتيجي، والاستفادة من منصة وخدمات وحلول الحوسبة السحابية من مايكروسوفت، وأتمتة الأعمال والأمن السيبراني، وتحليل البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول الأمان والخصوصية.

وقع المذكرة من قبل دله البركة نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية الدكتور حسان جعفر ثابت، ومن شركة ميكروسوفت الرئيس التنفيذي للعمليات ريان زاهد، وبحضور عدد من ممثلي الشركتين.

وتعد «دله البركة» من الرواد في قطاع الأعمال السعودي، إذ تتوزع استثماراتها في مختلف الصناعات وقطاعات الأعمال، كما تلتزم بمسؤولياتها المجتمعية في مختلف أنشطتها ومشاريعها، وتسعى عبر أعمالها إلى إرساء أسس ثابتة تعزز جودة الحياة وتوفر الظروف المستدامة لتنمية الأعمال والمجتمعات.