تحت شعار «هل أنت مستعد لغد مختلف؟» أعربت شركة العبيكان للحلول الرقمية عن سعادتها بالمشاركة بين العديد من رواد التكنولوجيا المرموقين في واحد من أعرق وأكبر معارض التقنية ليب 2023، لمشاركة تجربتهم المفيدة والبناءة في تسريع وتيرة التحول الرقمي وعرض منصاتهم المطورة المبنية على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويكمن الهدف الرئيسي من هذه المنصات إلى تحسين الإنتاج وتعزيز تجربة العملاء وإضافة ميزة تنافسية ورفع مستوى كفاءة الموظفين.

«الحلول الرقمية المبنية على ركائز خلفية صناعية صلبة»

استفادت العبيكان للحلول الرقمية بشكل كبير من 40 عامًا من الخبرة التراكمية لمجموعة العبيكان في المجال الصناعي، حيث تعتبر هذه الخبرة إحدى ركائز النجاح الأساسية التي دعمت الشركة في تطبيق التحول الرقمي عبر العديد من القطاعات. أدى دمج المعرفة الواسعة بالعمليات الصناعية مع المعرفة الرقمية المتطورة إلى توجيههم نحو تحديد الفجوات الأساسية، وملئها بالحلول الرقمية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الصناعية.

العبيكان للحلول الرقمية تسعى جاهدة لتكون «الشريك التجاري المفضل» بالتحول الرقمي، وتغطي الحلول المقدمة الجوانب التالية (التصنيع والعمليات، والمشاريع وإدارة رأس المال البشري، وسلسلة التوريد والقيمة، والتعليم والتطوير).

وكانت ولادة شركة العبيكان للحلول الرقمية من أبرز القفزات لمجموعة العبيكان، حيث اشتهرت المجموعة باجتياز خطوات عملاقة في مجالات متنوعة على مر السنين وسعيها المستمر للتوسع، مع بداية ظهور التكنولوجيا ووتيرة تطورها السريع. شعرت العبيكان بضرورة إنشاء شركة تكون بمثابة مركز رئيسي لتقديم الحلول الرقمية المصممة من الدرجة الأولى لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة وتبسيط عملياتها التجارية وتعزيز كفاءتها.

وتعد العبيكان للحلول الرقمية اليوم واحدة من المشاركين بليب 2023، حيث تتجلى قدراتهم الرقمية البارزة ونجاحهم وتوسعهم بهذا المجال. يتطلع فريق العبيكان إلى فتح أعين الناس على أهمية التحول الرقمي وكيف يمكن أن يشكل مستقبلا مشرقا للعديد من القطاعات خاصة في الوقت الحاضر مع الظهور المستمر للتقنيات المتطورة، أصبح من المحتم تبنى الحلول الرقمية الفعالة بالعديد من العمليات التجارية لتكون قادرة على الوقوف في المقدمة والبقاء في صدارة المنافسة.

كما عبرت شركة العبيكان للحلول الرقمية عن سعادتها للتواصل والتفاعل مع الحاضرين سواء كانوا مجرد متعطشين للمعرفة التكنولوجية والذين يسعون إلى الاطلاع على أحدث الاتجاهات أو أصحاب الأعمال الذين يسعون إلى تطوير مشاريعهم خارج نطاق الأساليب التقليدية والبدء في اعتماد أساليب مبتكرة، بناءً على طبيعة أعمالهم، يقترح فريق العبيكان الحلول المتطورة التي تناسب احتياجاتهم وأهدافهم.

وتعتقد العبيكان أن هذا الحدث ليس تجربة هامة يستفيد منها الحاضرون فقط ولكن بالنسبة للشركة أيضًا، فإن مقابلة عدة أشخاص وجهاً لوجه والاستماع إلى احتياجاتهم المختلفة يوسع آفاقهم حول المزيد من التحديات المتواجدة بالأسواق. وفقًا لذلك، تنتهز العبيكان هذه الفرصة لبناء نظرة مستقبلية لما يمكنهم تقديمه في الحاضر من خلال الاستفادة من قوة تقنياتهم الرقمية الرائدة لإضافة المزيد من القيم الرقمية للشركات.

وتقدم العبيكان للحلول الرقمية أكثر من 20 منتجًا رقميًا في 4 مجالات أعمال وهي التصنيع والعمليات، والمشاريع وإدارة رأس المال البشري، وسلسلة التوريد والقيمة، والتعليم والتطوير، حيث طورت ستة تطبيقات مختلفة والتي تغطي مجموعة كبيرة من الوظائف الحيوية بالمنظمات، وهي تطبيق «شامل» و«مدار» و«ساند» و«منصة O3 الذكية و«هدهد» و«ساند يوتيليتيز» والعديد من المنصات الأخرى.