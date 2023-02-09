كشف رئيس جمعية ذوي الإعاقة بالطائف الدكتور سعيد الزهراني لـ«عكاظ» أن ما بين 3000 إلى 5000 معاق بالطائف سيستفيدون من مشروع «إرادة» الذي أطلقته مدرسة سيسد والجمعية، والذي سيمكنهم من قيادة المركبات بشكل آمن.

وقال الدكتور سعيد الزهراني أن المشروع يهدف لتمكين ذوي الإعاقة من قيادة المركبة قيادة احترافية آمنه ومساعدتهم على الاندماج المجتمعي، وتسهيل طريقهم نحو النجاح والإنجاز وتحسين جودة الحياة لهم بقدر المستطاع؛ وقد دشن المشروع برعاية رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، وقال الزهراني إن الفئة المستهدفة من هذا المشروع هم ذوو (الإعاقة الحركية، الإعاقة السمعية، بعض الإعاقة الفكرية والذهنية)، مؤكداً أنهم يتطلعون مستقبلاً إلى تدريب بعض الإعاقات الأخرى ومن بينهم الأشخاص ذوو اضطراب التوحد، مشيراً إلى أن المعاق يخضع لتدريب معرفي ومهاري مكثف من خلال الفريق المدرب في مدرسة سيسد، وثمن لمدرسة سيسد إطلاقه هذه المبادرة النوعية، شاكراً إدارة مرور الطائف على الجهود المبذولة في منح ذوي الإعاقة حزمة من التسهيلات، والشكر لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي مكنت المستفيد من ذوي الإعاقة من الحصول على ملصق للسيارة وبطاقة التسهيلات المرورية التي تخوله الدخول إلى مواقف المرافق العامة والوقوف في مواقف السيارات المخصصة لذوي الإعاقة دون قيود.

كاشفاً أن جمعية الطائف الخيرية لذوي الإعاقة تعمل على تقييم ورعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، ورفع مستوى الوقاية، انطلاقاً من رسالتها السّامية في تنظيم الجهود وبناء منظومة مؤسسية متكاملة لإزالة الحواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم الشامل في المجتمع دون تمييز؛ عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين؛ تعزيزاً لاستقلاليتهم وتمكينهم من خلال مشاركاتهم في الأنشطة المختلفة، وإشراكهم بشكل كامل في جميع جوانب الحياة والتنمية؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030. والعمل على تحسين أوضاعهم من كافة الجوانب الاجتماعية، والسعي لحل كل العقبات التي تواجههم حسب الإمكانات المتاحة بدعم من وزارة التنمية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والمتبرعين.

وكان رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري دشّن برنامج «إرادة»، بمدرسة سيسد الذي بهدف لتدريب وتمكين ذوي الإعاقة من قيادة المركبات، وصاحب التدشين استعراض عدد من الجهات الحكومية والأهلية الخدمات والأعمال التي سيتم تقديمها لذوي الإعاقة ضمن إطار برنامج «إرادة».