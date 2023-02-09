أعلنت وزارة العدل إقامة المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض، خلال الفترة 5-6 من شهر مارس، الذي يجمع تحت سقفه نخبة من الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.

ورفع وزير العدل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من دعم وتمكين للقطاع العدلي.

وأشار الدكتور وليد بن محمد الصمعاني إلى أن الوزارة في سعيها إلى تطوير التقنيات العدلية؛ ستقيم المؤتمر العدلي الدولي خلال شهر مارس المقبل، الذي سيكون مظلة جامعة للمتخصصين في المجال العدلي والقانوني.

ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار «نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية» سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة؛ لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويسعى المؤتمر إلى زيادة الوعي بإمكانات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة، بين المتخصصين والعاملين في المجال العدلي، وتعزيز التفاهم بين الباحثين والممارسين وصانعي القرار، وتبادل الآراء بشأن الابتكار التكنولوجي في نظام العدالة، ووضع استراتيجية طويلة الأجل لمزيد من التطوير والتقييم والرقابة التنظيمية حول استخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في مجال العدالة.

ويشارك بالمؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثاً، و15 جلسة نقاش وورش عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة، تمكن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.