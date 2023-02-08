تجاوزت تبرعات حملة إغاثة متضرري الزلزال في سورية وتركيا التي أطلقها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم (الأربعاء)، 75 مليون ريال حتى الآن.

وكان المركز قد أطلق الحملة الشعبية لجمع التبرعات عبر منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال في سورية وتركيا.

وأكد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مشاركة المركز مع جهات سعودية لإغاثة المتضررين من الزلزال، إذ يجري جمع التبرعات من خلال تطبيق «ساهم» أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكداً أن الحملة تتضمن تنفيذ برامج متنوعة تشمل تدشين جسر جوي خلال الساعات القادمة لإيصال المساعدات الإيوائية والصحية والغذائية واللوجستية للمتضررين، كما ستقوم فرق الإنقاذ وفرق التدخل السريع وفرق الطوارئ الطبية بالتوجه إلى مواقع الحدث، بالمشاركة مع الفرق التطوعية من الكوادر السعودية التي بذلت من وقتها وجهدها وخبرتها لتخفيف المصاب الجلل الذي حلّ بالأشقاء.

وأفاد الدكتور الربيعة أنه سيتم تقديم مواد إيوائية وغذائية وصحية، وفقاً لما يصدر من فرق تقييم الاحتياج الإنساني التي تضمّنها التوجيه الكريم لمركز الملك سلمان للإغاثة والفرق العاملة الأخرى لدعم هذا التدخل.