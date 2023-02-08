يطلق محافظ جدة الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي معرض جدة الدولي للسياحة والسفر بنسخته الحادية عشر وذلك في «سوبر دوم» الأحد المقبل، بمشاركة أكثر من 200 جهة محلية وعالمية من هيئات سياحة وشركات من القطاع الخاص وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع السياحة، إضافة إلى تواجد شركات جديدة من عدة دول مثل «المغرب، الأردن، البوسنة والهرسك، تشاد، موريشوز، جورجيا» وشركات أخرى من مدينة العلا.

ويستهدف معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الذي يعتبر من أكبر المعارض الرائدة في المجال السياحي محلياً ودولياً أكثر من 40,000 ألف زائر من الزوار والسياح والمهتمين والمتخصصين في قطاع السياحة ومحبي السفر.

كما يسعى أن يكون حلقة وصل بين الجهات المشاركة وسوق السفر بالمملكة العربية السعودية، وإيجاد سبل تعاون عمل جديدة وفريدة من نوعها بتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإعادة التعريف بالسياحة في المملكة العربية السعودية وربط أعمال السياحة الخارجية مع البلدان المشاركة بمشاريع الاستثمار السياحي الجديدة.

وأكدت مايا حلفاوي رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض ورئيسة مجموعة فور إم لتنظيم المعارض والفعاليات أن المعرض هذا العام سيقدم رؤية جديدة لعالم السفر والسياحة دعماً لرؤية المملكة 2030 من حيث الإسهام في دعم السياحة السعودية.

وما يميز المعرض بنسخته الحالية أنه سوف يركز على فتح المجال لتنفيذ الشراكات والعقود بين الجهات المشاركة في المعرض من داخل المملكة وخارجها، من خلال إتاحة عمل لقاءات واجتماعات عن طريق حجز موعد محدد بوقت محدد من خلال موقع المعرض الإلكتروني، وخصص لذلك قاعات اجتماعات مجهزة بالأدوات والأجهزة اللازمة.

ومن المقرر أن يفتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر أبوابه أثناء فترة انعقاده من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 11 مساءً، وسيكون الدخول مجاناً للجميع.

ويأتي المعرض بنسخته الحادية عشر برعاية كل من: فيزيت قطر، عطلات السعودية، فلاي ناس، وطيران يلو.