stc

LEAP

يحظى جناح مجموعةالجناح الأكبر في مؤتمرالتقني الدولي باهتمام وزيارة عدد من المسؤولين والمهتمين في مجال التقنية والاستثمار، وزار الجناح في الأيام الأولى للمعرض عددا من أصحاب المعالي والسعادة يتقدمهم وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، والسيد توماس لامانوسكاس نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات، واستمعوا لشرح عن أبرز الحلول والتقنيات العالمية المبتكرة التي تقدمها المجموعة.

وتقدم stc لزوار المعرض مجموعة من التقنيات والحلول الرقمية الأحدث والتي تخدم، حيث حظيت تقنية الميتافيرس بتفاعل كبير من الزوار فيما برزت تقنيات الاتصال الفضائية وخدمات الإنترنت الجوي، وتقنيات إنترنت الأشياء والحلول الرقمية الصحية مثل الهولو دكتور للاستشارات الطبية عن بعد والروبوت الصحي والدرون لتوصيل المعدات الطبية واستخدام تقنيات الجيل الخامس في الإسعاف الذكي وغيرها، كما تستعرض حلول الموانئ الذكية كالمراقبة الذكية لزيادة السلامة والأمان، وأتمتة الرافعات لتحويل العمليات للتشغيل عن بعد من غرفة التحكم المركزية واستخدام الكاميرات الذكية في دعم أتمتة العمليات التشغيلية في الموانئ، والمساهمة في تعزيز عمليات، ويضم الجناح أيضا مشاركة عدد من الشركات التابعة للمجموعة، حيث تعرض شركة sirar أحدث حلول وخدمات الأمن السيبراني، فيما تقدم شركة specialized عددا من المنتجات والحلول للاتصالات الحرجة لدعم القطاعات الحيوية وتركز شركة solutions في مشاركتها بالمعرض المصاحب على أحدث الحلول والخدمات الرقمية لقطاع الأعمال، وتسلط stcpay الضوء في مشاركتها على مستقبل التقنيات المالية والمدفوعات الرقمية.

يذكر أن مشاركة stc الفاعلة في معرض 2023 LEAP تأتي في إطار أهداف المجموعة كأكبر ممكن رقمي في إبراز إستراتيجيتها في تنويع الفرص الاستثمارية في القطاعات الرقمية المتنوعة وكذلك تأكيداً لدورها الريادي في تعزيز رحلة التمكين الرقمي في المملكة والمنطقة.