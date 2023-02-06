أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفيًا ، برئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب أردوغان، قدّم خلاله التعازي لـ«أردوغان» ولشعب تركيا الشقيق وأهالي ضحايا الزلزال الذي تعرضت له الجمهورية التركية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدًا وقوف المملكة ومساندتها للجمهورية التركية لتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.وأعرب الرئيس التركي عن شكره وتقديره لولي العهد على ما عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة، مقدرًا وقوف المملكة إلى جانب تركيا في هذا الظرف الصعب.