أعلنت مجموعة stc الممكّن الرقمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجيّة مع إحدى أضخم شركات الاتّصالات عالميًّا، مجموعة Telefonica، وذلك لتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

وستمكن هذه الاتفاقية مجموعة stc من تغطية أكثر من 65 سوقًا في أوروبا وأمريكا اللّاتينيّة والشرق الأوسط وأفريقيا بالشراكة مع العديد من مشغلي الاتصالات وذلك عبر انضمامها إلى برنامج شركاء مجموعة Telefonica.

وستعمل مجموعة stc وشركاتها التابعة مع مجموعة Telefonica لاكتشاف فرص أعمال مشتركة في مجالات تقنية متنوعة بما فيها الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة، والتقنية والابتكار وخدمات المشتريات إلى جانب مجالات إستراتيجية أخرى في قطاع الأعمال والأفراد.

وقال الرئيس التنفيذي لوحدة الأسواق الجديدة بمجموعةstc ، المهندس معيض السلوم: "تتوافق هذه الاتفاقية مع إستراتيجية مجموعة stc DARE 2.0 حيث تهدف الاتفاقية للتعاون وتبادل الخبرات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والموارد البشرية والأكاديمية. كما ستساهم في تعزيز الابتكار والاستثمارات وكفاءة الأعمال وخدمات المشتريات وتقنية الميتا فيرس Metaverse".

وأضاف السلوم "ستعمل هذه الاتفاقية على رفع مستوى الخدمات المًقدمة للعملاء في قطاع الأعمال والمستهلك وستخدم هذه الشراكة الإستراتيجية دور مجموعة stc الاقليمي والعالمي في بناء حلول مبتكرة للحفاظ على قيادة التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وقال مزيد المزيد المدير العام لكفاءة الأعمال في قطاع الأسواق الجديدة بمجموعة stc: "يأتي تعاوننا مع مجموعة Telefonica بهدف تحسين خدماتنا الرقمية وأعمالنا في المملكة العربيّة السعوديّة والبحرين والكويت، و شركاتنا التابعة. وسنعمل إلى جانب مجموعة Telefonica مع الأعضاء والشركاء، لبناء منصة إستراتيجيّة تهدف إلى تعزيز مكانتنا وقيادتنا للأسواق المختلفة".

وعبر رئيس الإستراتيجيّة والتطوير في مجموعة Telefonica مارك إيفانز عن سعادته بتوقيع الشراكة. وقال: "نسعى في مجموعة Telefonica نحو توحيد جهودنا مع مجموعة stc أكبر شركات الاتصالات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان هناك توافق بين أهدافنا ومجموعة stc من أجل تسريع التحوّل الرقمي، وتوسيع نطاق أعمالنا لتوفير أفضل الحلول التقنية والخدمات الرقميّة في السوق. ونحن على ثقةٍ كاملة بأن هذه الاتفاقيّة ستحقق المنفعة للشركتين".

تمثل هذه الاتفاقية التزام مجموعة stc، بتعزيز فرصها الاستثمارية في أحدث التقنيات بما فيها مجالات إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية والأمن السيبراني، لدعم أعمالها وتحقيق الأثر الإيجابي في الأسواق التي تعمل بها عبر تعاونها مع مجموعة Telefonica أحد أكبر مزوّدي خدمات الاتّصالات في العالم. حيث توفّر الشركة خدمات الاتّصال الثابتة والمتنقّلة، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات الرقميّة للعملاء والتجّار. تعمل مجموعة Telefonica في أوروبا وأمريكا اللّاتينيّة مع أكثر من 383 مليون مستخدم.