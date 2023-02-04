كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن عدد البلاغات الواردة للهيئة بلغ 43,182 بلاغاً في عام 2022، منها 23,046 بلاغاً مشمولة باختصاصات الهيئة تشكل 53% يباشرها 26 فرعاً. وأكد المتحدث باسم الهيئة أحمد الحسين لـ«عكاظ» أن زيادة أعداد البلاغات تأتي امتداداً للثقة في الجهود التي تبذلها الهيئة لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد. وعزا زيادة نسبة البلاغات إلى ارتفاع مستوى معرفة المبلغين باختصاصات الهيئة. وأكد أن تعاون الجهات الحكومية والمواطنين مع الهيئة يتم بشكل فاعل، بما يكفل تحقيقها أهدافها في مكافحة الفساد.وأضاف المتحدث أن المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، تولي بالغ الاهتمام بالجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد محلياً ودولياً، وتقدم كامل الدعم للهيئة في جهودها الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري؛ كون حماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد؛ من مرتكزات رؤية 2030.