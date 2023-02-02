افتتح الزقزوق للأجهزة المنزلية معرض كيتشن ايد الأول في المملكة العربية السعودية التي تعد أفضل علامة تجارية للأجهزة الصغيرة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام ١٩١٩

وأوضح المهندس ياسر الزقزوق: «أن الشركة حرصت على جلب هذه العلامة التجارية الأمريكية العريقة للسوق السعودي عبر وكيلها شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية بعد دراسة متأنية أشارت إلى قدرة هذه العلامة التجارية على المنافسة والحصول على حصة تناسب تاريخها العريق»..

وأضاف المهندس ياسر الزقزوق: «أن تدشين معرض كيتشن ايد يعد أول معرض من سلسلة معارض كيتشن ايد التي سيتم افتتاحها في المملكة وفق خطة إستراتيجية مدروسة للتوسع في تسويق منتجات كيتشن ايد حيث يضم المعرض سلسلة من المنتجات الجديدة التي تتميز بأفضل أداء والتصميم العصري لعلامة كيتشن ايد في تشكيلة واسعة من الألوان لتلبية حاجة كل مستهلك».

وأشار المهندس ياسر الزقزوق: إلى «أن شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية لديها خبرة كبيرة في تسويق وبيع الأجهزة المنزلية لأكثر من 60 عاما منذ تأسيسها عام 1959م على يد الشيخ سليمان سعيد زقزوق (رحمه الله)».

كما يوجد لدى الشركة 20 فرعا، وأكثر من 300 موزع و أكثر من ١٥٠ معرضا، 20 مركز لخدمة العملاء ويتم عرض منتجات الشركة في أكثر من 1000 معرض في مختلف مناطق المملكة، كما وتسوق الشركة منتجاتها عبر موقعها الإلكتروني والذي تم تطويره في عام ٢٠١٧م مع تقديم أفضل الخدمات للعملاء كافة ابتداءً من التوريد، التركيب، وخدمة ما بعد البيع وذلك بهدف الحفاظ على ولاء العملاء ورضاهم..

وتعتبر شركة الزقزوق للأجهزة المنزلية الوكيل والموزع في المملكة العربية السعودية للعديد من العلامات التجارية الكبرى.