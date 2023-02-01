أصدر المركز الإعلامي لمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن تقريره الشهري، عن يناير 2023، حيث بلغ عدد الألغام التي نزعها فريق «مسام» 4,615 من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، التي زرعتها مليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وأوضح المركز الإعلامي لمشروع «مسام»، أن إجمالي الألغام والعبوات والذخائر المنزوعة خلال يناير توزعت بين (536 لغماً مضاداً للدبابات، و49 لغماً مضاداً للأفراد، و4,023 ذخيرة غير منفجرة، و7 عبوات ناسفة)، بينما بلغ إجمالي المساحة المطهرة 968,147 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن إجمالي الألغام والذخائر المنزوعة منذ انطلاق عمل مشروع «مسام» وحتى الآن، بلغ 384,220 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي بعشوائية في مختلف المحافظات اليمنية، وبلغ إجمالي المساحة المطهرة 43,612,168 متراً مربعاً.

وخلال يناير نفذ مشروع مسام عملية إتلاف وتفجير 1,632 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، حيث تم خلال العملية إتلاف 279 لغماً مضاداً للدبابات، و131 لغماً مضاداً للأفراد، 88 عبوة ناسفة، و1,134 ذخيرة غير منفجرة.

وعاش «مسام» أحداثاً نوعية واستثنائية في يناير 2023، حيث شارك هذا المشروع في معرض الصور المفتوح في محافظة مأرب بهدف إبراز الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات بحق المدنيين في اليمن.

وقد تضمن هذا المعرض 400 صورة أبرزت نماذج لبشاعة الانتهاكات والجرائم الإنسانية التي طالت المدنيين بمختلف شرائحهم الاجتماعية.

وفي يوم التعليم الدولي، كانت لـ«مسام» إضاءة نوعية على هذا اليوم المحوري، حيث بيّن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، السبب الوجيه الذي جعل «مسام» يولي عناية فائقة بتحرير المدارس من معتقلات الألغام في اليمن، حيث قال «مسام يؤمن بحق الشعب اليمني في حياة آمنة بلا ألغام، وفي صلب قناعته هذه أيضاً، يؤمن أن هذه الحياة الآمنة لا يمكن أن تكتمل وتزدهر إلا بحياة تعليمية آمنة مطمئنة».

وأكد القصيبي بهذه المناسبة أن «مسام» أولى اهتماماً كبيراً بتطهير العديد من المدارس اليمنية من الألغام لأن هذا المشروع الإنساني على يقين أن شل المدارس في اليمن بسبب الألغام مدمر لأجيال اليوم والغد في هذا الوطن، وبيئة خصبة لنشر الجهل والأمية وشد الشعب اليمني إلى الوراء.