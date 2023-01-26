ساهم مركز البلاد للابتكار (HORIZON) في طرح العديد من الحلول المالية المُبتكرة خلال العام 2022، حيث شهد أكثر من 50 ورشة عمل نتيجةً لـ 10 شراكات ناجحة استضاف من خلالها المركز العديد من أصحاب الشركات وروّاد الأعمال والمختصّين والمهتمّين في مجال التقنية المالية، وأثمرت بالحصول على عدّة جوائز عالمية في المصرفية الرقمية والابتكار. إضافة إلى دور المركز في الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية التي تعزّز قدرة بنك البلاد التنافسية على تقديم أفضل الحلول المبتكرة.

وأكّد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبد العزيز بن محمد العنيزان أن ما يطرحه مركز البلاد للابتكار (HORIZON) من مُبادرات وشراكات ناجحة تعكس الدور الريادي الذي يقوم به بنك البلاد لدعم المبادرة والابتكار بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي السعودي في تعزيز المنظومة المالية، وذلك وفقاً لبرنامج تطوير القطاع المالي والمُبادرات التابعة له، وصولاً إلى تحقيق مُستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعلى صعيد توفير الحلول الإبداعية والتقنية، ساهم مركز البلاد للابتكار (HORIZON) في طرح وتقديم مجموعة من الخدمات التقنية المالية خلال العام 2022، حيث يعمل المركز على تنمية القدرات المحلية في مجال ريادة الأعمال الرقمية، وتوفير الخدمات والمُمكنات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث المالية الرقمية، وتحويل الأفكار والمشاريع الريادية إلى نماذج أعمال رقمية قابلة للتنفيذ.

ويستهدف المركز الشركات التقنية وروّاد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية، كما يساهم في تأسيس وتطوير شركات التقنية المالية الناشئة وتوفير مختلف الخدمات والمُمكّنات التقنية والحلول الإبداعية، ويعمل على تمكين التطبيقات الناشئة، ودعم استخدام التقنيات الحديثة، إضافةً إلى توفير الخدمات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث المالية الرقمية، واحتضان الأفكار والمشاريع وتحويلها إلى نماذج أعمال رقمية مبتكرة.

الجدير بالذكر أن مركز البلاد للابتكار الذي دشّنه محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبد الله المبارك منتصف العام 2022 يُعد خطوة لتحفيز الابتكار والتقنية المالية وريادة الأعمال، نحو إيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية، في حين يسعى البنك لمواصلة النمو بالتعاون مع شركاء النجاح عبر قطاع التقنية المالية، والاستعداد لمستقبل يرتكز على تقديم المنتجات المصرفية كخدمة.