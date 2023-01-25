وصف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ«الرجل الإصلاحي».

وأكد بومبيو في مذكراته التي صدرت الثلاثاء الماضي، بعنوان «لا تعطي شبرًا: القتال من أجل أمريكا التي أحبها»، أن «الأمير محمد بن سلمان سيثبت أنه أحد أهم قادة عصره، وشخصية تاريخية بحق على المسرح العالمي».

وأوضح المرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة الأمريكية، أن السعودية تعاملت وبخطوات سريعة ومعلنة مع قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وحاكمت المتهمين وأصدرت أحكاما بحق المتورطين، حتى إغلاق الملف، منتقداً ردة الفعل المبالغ فيها في الداخل الأمريكي، واصفا ذلك بـ«الغضب الزائف الذي غذته بعض وسائل الإعلام».