أطلقت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بحضور رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، الفرع الثاني لعلامتها التجارية (متجر كاوست) الذي تهدف من خلاله إلى تعزيز مكانة الجامعة، بواسطة منتجات تعكس هويتها، إضافة إلى تمثيل ثقافة المملكة العربية السعودية داخل الحرم الجامعي.

وبدأت «كاوست» متجرها الأول عام 2013 بـ14 منتجاً فقط، للتوسع في ذلك حتى وصلت اليوم إلى أكثر من 400 منتج، 80 بالمائة منها محلي الصنع، مع مراعاة أن تكون منتجاتها مصنعة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، إضافة إلى أن «متجر كاوست» يعد بمثابة فرصة للمصانع الوطنية التي تحرص «كاوست» على منحها الأولوية في صناعة منتجات متجرها.

وتعتبر «كاوست» الجامعة السعودية الأولى والوحيدة التي تملك متجراً ينافس مثيلاتها من الجامعات العالمية، إذ اتبعت أعلى المعايير في تأسيس وتطوير متجرها، كما تعتزم إطلاق متجرها الإلكتروني خلال الأشهر القادمة حتى يتمكن الراغبون في الوصول إلى متجرها والحصول على منتجاتها.

وأكد مدير «متجر كاوست» محمد سليمان ولي، أن المتجر يشهد إقبالاً كبيراً من قبل كافة شرائح المجتمع في «كاوست» ومن مختلف الأعمار، لما يحتويه من تنوع كبير في المنتجات، كما أكد على أن المتجر يملك أيضاً فرعاً متنقلاً حتى يتمكن من الوصول إلى أي منطقة كانت في «كاوست» أو خارجها، لعرض بعض الهدايا التذكارية في المناسبات التي يقبل عليها زوار الجامعة من خارج السعودية.