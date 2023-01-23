بات السفير الإسرائيلي في كندا رونين هوفمان ثاني سفير يستقيل من منصبه بعد تشكيل الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو. وقال هوفمان الذي عينه رئيس الوزراء السابق يائير لابيد بهذا المنصب: «نزاهتي الشخصية والمهنية أجبرتني على طلب تقصير منصبي».وغرد عضو الكنيست السابق في حزب لابيد «هناك مستقبل» هوفمان، قائلا: «مع الانتقال إلى الحكومة الجديدة والسياسة المختلفة في إسرائيل، أجبرتني نزاهتي الشخصية والمهنية على طلب تقصير منصبي والعودة إلى إسرائيل هذا الصيف». ولفت إلى أنه سيبقى في منصبه حتى يتم تعيين بديل في وقت لاحق من هذا العام.وكانت سفيرة إسرائيل في فرنسا يائيل جيرمان أول من أقدم على الاستقالة، في اليوم الذي أدت فيه الحكومة الجديدة اليمين القانونية منذ نحو الشهر.وأكدت جيرمان أنها غير قادرة على «الكذب على نفسها والاستمرار في تمثيل سياسات مختلفة تماما عما أؤمن به»، ولم يتم تسمية بديل لها حتى الآن.وقرر معظم السفراء المعينين سياسيا البقاء في مناصبهم في الوقت الحالي.ومن بين السفراء الباقين في مناصبهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هيرتسوغ، والسفير في ألمانيا رون بروسور، والسفير في أنغولا شمعون سولومون. ومن النادر أن تستدعي حكومة جديدة سفيرا عينته حكومة سابقة.