أنهت اللجنة المكلفة بتحكيم مسابقة فنون جدة للطلاب والطالبات الموهبين في مجال الرسم تحكيم المسابقة في نسختها الخامسة بتنظيم من مكتب التعليم بالنسيم ومشاركة مكتب الوسط بنين وقسم النشاط الفني بإدارة النشاط بتعليم جدة وذلك في أكاديمية النادي الأهلي بحضور كل من مدى بازيد، مضاوي القحطاني من إدارة المسؤولية الإجتماعية بالنادي الأهلي، وغدير يوسف من إدارة العلاقات العامة بالنادي، وعدد من معلمي التربية الفنية بمكتب التعليم بالنسيم.

واظهرت النتائج فوز 24 طالبا وطالبة من مختلف مراحل التعليم بنين وبنات، وسيتم تكريمهم في نسخة المسابقة السادسة التي ستقام في الفصل الدراسي الثالث من هذا العام.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم ورئيس النشاط الفني بتعليم جدة أحمد الغامدي أن المسابقة طُبق في تحكيمها المعايير العالمية لتحكيم الأعمال، وأن مستوى مشاركات الطلاب والطالبات لهذا العام تبشر بالخير، ما يدل على الاستفادة الكاملة من مخرجات مادة التربية الفنية في المدارس والتي تهتم بالإنتاح الفني إضافة إلى اكتساب عدد من المعارف والمهارات من خلال تدريس المادة.

الفنان وأحد اعضاء لجنة التحكيم عدنان ثقة أوضح لـ «عكاظ» أن الاعمال ستعرض في معرض خاص خلال نسخة المسابقة السادسة وستشهد مشاركة 400 طالب وطالبة من مختلف مدارس البنين والبنات وادارة التربية الخاصة ومدارس الطفولة المبكرة بمشاركة المعلمين والمعلمات وحضور قيادات تعليم جدة بنين وبنات.